«حكومة الوحدة» تسلم جامعة سرت 1532 بطاقة من المنحة الجامعية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

سلّمت وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، جامعة سرت الدفعة الثالثة من بطاقات المنحة الجامعية.

وقال مصدر لـ«بوابة الوسط» إن عدد البطاقات بلغ في هذه الدفعة 1532 بطاقة، من المقرر تسليمها للطلاب في أقرب وقت.

وفي 12 ديسمبر الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال حفل تسليم بطاقات مماثلة، عن مضاعفة المنحة الجامعية، وإلغاء جميع الرسوم المستحقة مقابل تجديد القيد واستخراج إفادات التخرج، مشيرًا وقتها إلى الضرر الجسيم في البنية التعليمية، لكنه شدّد على المُضي قدمًا في تجاوز هذه التحديات.

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وفي الخامس من أكتوبر الماضي، وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اتفاقية تعاون مع مصرف الجمهورية لتنفيذ منحة الطلاب التي أقرها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في لقائه بالفعاليات الشبابية.

وقالت وزارة التعليم العالي عبر صفحتها على «فيسبوك»، آنذاك، إن الاتفاقية الموقعة مع مصرف الجمهورية تنص على صرف بطاقة إلكترونية لجميع الطلبة الدارسين في الجامعات الليبية يستطيع من خلالها الطالب المستفيد سحب المبلغ المقرر من خلال أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة في مراكز التسوق دون خصم عمولة الخدمة من المصرف.