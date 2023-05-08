يونيسف: 55 ألف جرعة لقاح حصبة للجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا، اليوم الإثنين، إمداد الجنوب الليبي بـ55 جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية كاستجابة لتفشي الحصبة الحالي في جنوب ليبيا، بالشراكة مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بوزارة الصحة.

تسليم لقاح الحصبة إلى جهاز الإمداد الطبي

وقالت «يونيسف»، في بيان، إن اللقاحات وصلت الأسبوع الماضي، وجرى تسليمها إلى جهاز الإمداد الطبي استعداداً لانطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الحصبة والحصبة الألمانية والتي تستهدف المنطقة الجنوبية كمرحلة أولى.

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ومن المتوقع أن تساعد هذه اللقاحات الدعم الذي قدمته اليونيسف ووزارة الصحة لإجراء حملة القضاء على الحصبة في الجنوب، وتستهدف بالتحديد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر وست سنوات، حسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة.