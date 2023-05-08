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«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 04:01 مساء
«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي
طائرة نقل عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا»، اليوم الإثنين، إن طائرة نقل عسكرية من طراز «C-130J» تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني «توقفت لفترة وجيزة وغير عادية في بنغازي»، قبل أن تقلع إلى مالطا.

مسار الطائرة العسكرية البريطانية
وأضافت الوكالة أن حساب «air_intel» المتخصص في تتبع الطائرات والسفن على موقع «تويتر»، سجل مساء أمس مغادرة الرحلة «RRR5995» من مطار بنينا في بنغازي، باتجاه قاعدة «راف أكروتيري» الجوية القبرصية، مشيرًا إلى أن الرحلات الجوية العسكرية للبريطانيين إلى ليبيا عادة ما تذهب إلى طرابلس أو مصراتة في غرب البلاد، وليس إلى بنغازي.

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وأوضحت الوكالة أن من سجل الرحلة المتاح على موقع «Flightradar 24»، يبدو أن الطائرة البريطانية ذات المحركات الأربعة قد هبطت في شرق ليبيا في الساعة 11.01 مساء أمس ثم أقلعت مرة أخرى في الساعة 11.35 مساءً في نفس اليوم: لذلك استغرقت المحطة أكثر من نصف الساعة بقليل.

وتابعت: في الساعة 16:26 من نفس اليوم، هبطت طائرة خاصة من طراز «Gulfstream G550» ورمزها «GLF5»، في بنغازي قادمة من مطار روما شيامبينو، حيث وصلت يوم الأربعاء 3 مايو، بالتزامن مع وصول قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر إلى إيطاليا.

زيارة السفيرة البريطانية إلى بنغازي
وذكرت وكالة «نوفا» بأن آخر زيارة قامت بها السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، إلى بنغازي تعود إلى أكتوبر من العام الماضي 2022. لافتة إلى أن بريطانيا أرسلت في تلك الأيام، إشارة لا لبس فيها للاهتمام بليبيا مع توقف السفينة الهجومية البرمائية «Hms Albion» في طرابلس، وهي أول سفينة عسكرية بريطانية ترسو في ليبيا خلال ثماني سنوات.

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