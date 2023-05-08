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سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (8 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 02:59 مساء
سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (8 مايو 2023)
متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية. (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مسجلًا 5.24 دينار مقابل 5.21 أمس الأحد.

واستقر سعر صرف اليورو عند 5.66 دينار، والجنيه الإسترليني عند سعر 6.36 دينار مقابل الدينار، حسب صفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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سعر الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار الليبي
كما استقرت الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي، وهو الأمر نفسه بالنسبة لسعر كسر الذهب عيار 18 الذي استقر عند إلى 256 دينارًا، منذ تعاملات الأمس.

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