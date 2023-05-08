سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (8 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مسجلًا 5.24 دينار مقابل 5.21 أمس الأحد.

واستقر سعر صرف اليورو عند 5.66 دينار، والجنيه الإسترليني عند سعر 6.36 دينار مقابل الدينار، حسب صفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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