  • Alwasat News
Atwasat

اعتماد قرار إنشاء المنطقة الصناعية جنوب زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 02:04 مساء
اعتماد قرار إنشاء المنطقة الصناعية جنوب زليتن
من المؤتمر الصحفي للإعلان عن قرار اعتماد إنشاء المنطقة الصناعية جنوب زليتن، 8 مايو 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

اعتمد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة د.أحمد أبوهيسة وعميد بلدية زليتن مفتاح حمادي صباح اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي بالبلدية قرار إنشاء المنطقة الصناعية جنوب مدينة زليتن بمساحة 8800 هكتار تحث إشراف ومتابعة الهيئة العامة للمناطق الصناعية.

وقال وزير الصناعة والمعادن إن هذا القرار جاء لكون زليتن رائدة في مجال الصناعة والمعادن، معتبرا أنه «نقلة محلية اقتصادية محلية لدعم الاقتصاد الليبي بشكل كبير والتوجه نحو العالمية»، وفق منصة حكومتنا.

- بالصور: السفير الفرنسي في بلدية زليتن

وزير الصناعة يزور بلدية زليتن
وفي وقت سابق، زار وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بلدية زليتن، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والقائم بالأعمال الليبية السفير الليبي في أوكرانيا عادل عيسى، وفق بيان صادر عن البلدية.

وكان في استقبال السفير الفرنسي عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس النواب عن دائرة زليتن وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في البلدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار

«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار
مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا

مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا
10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع

10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع
شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع

فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية

غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية
«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟

«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة الأولى

تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة ...
«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!

«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!
«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين

«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين
فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية

فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيانات المركزي: 31.9 مليار دينار إيرادات البلاد من يناير إلى أبريل الجاري
بيانات المركزي: 31.9 مليار دينار إيرادات البلاد من يناير إلى ...
المصرف المركزي: 15 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 4 أشهر
المصرف المركزي: 15 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 4 ...
المركزي: 19.1 مليار دينار إيرادات النفط من يناير إلى أبريل
المركزي: 19.1 مليار دينار إيرادات النفط من يناير إلى أبريل
بيانات المركزي: المرتبات 74% من إجمالي الإنفاق.. وتوزيع 35 مليار دينار سيولة على المصارف حتى نهاية أبريل
بيانات المركزي: المرتبات 74% من إجمالي الإنفاق.. وتوزيع 35 مليار ...
اعتماد قرار إنشاء المنطقة الصناعية جنوب زليتن
اعتماد قرار إنشاء المنطقة الصناعية جنوب زليتن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف...
المزيد
سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (8 مايو 2023)
سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (8 مايو ......
لجنة حكومية: سداد مساهمات الدولة الليبية لدى المؤسسات الدولية العام الماضي
لجنة حكومية: سداد مساهمات الدولة الليبية لدى المؤسسات ......
وزير الخارجية الإيطالي: من الصواب الحديث مع حفتر عن الهجرة غير الشرعية
وزير الخارجية الإيطالي: من الصواب الحديث مع حفتر عن الهجرة ......
اعتماد قرار إنشاء المنطقة الصناعية جنوب زليتن
اعتماد قرار إنشاء المنطقة الصناعية جنوب زليتن...
بيانات المركزي: المرتبات 74% من إجمالي الإنفاق.. وتوزيع 35 مليار دينار سيولة على المصارف حتى نهاية أبريل
بيانات المركزي: المرتبات 74% من إجمالي الإنفاق.. وتوزيع 35 ......
المزيد