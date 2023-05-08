اعتماد قرار إنشاء المنطقة الصناعية جنوب زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة د.أحمد أبوهيسة وعميد بلدية زليتن مفتاح حمادي صباح اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي بالبلدية قرار إنشاء المنطقة الصناعية جنوب مدينة زليتن بمساحة 8800 هكتار تحث إشراف ومتابعة الهيئة العامة للمناطق الصناعية.

وقال وزير الصناعة والمعادن إن هذا القرار جاء لكون زليتن رائدة في مجال الصناعة والمعادن، معتبرا أنه «نقلة محلية اقتصادية محلية لدعم الاقتصاد الليبي بشكل كبير والتوجه نحو العالمية»، وفق منصة حكومتنا.

- بالصور: السفير الفرنسي في بلدية زليتن

وزير الصناعة يزور بلدية زليتن

وفي وقت سابق، زار وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بلدية زليتن، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والقائم بالأعمال الليبية السفير الليبي في أوكرانيا عادل عيسى، وفق بيان صادر عن البلدية.

وكان في استقبال السفير الفرنسي عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس النواب عن دائرة زليتن وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في البلدية.