المصرف المركزي: 15 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل الماضي بلغت 15.05 مليار دولار، منها 6.55 مليار دولار استخدامات المصارف التجارية.

في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة ثمانية مليارات دولار، و491 مليون دولار، وذلك حسب بيانات النشرة الشهرية الصادرة اليوم الإثنين عن المصرف المركزي.

مرتبات العاملين بالخارج

وأشارت البيانات إلى أنه بالنسبة لاستخدامات الدولة والتزاماتها، وصلت مرتبات العاملين بالخارج إلى 80 مليون دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.

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كما شملت استخدامات الدولة 304 ملايين دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و148 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، والتعليم والتعليم العالي 15 مليون دولار. بالإضافة إلى التزامات سابقة لجهات عامة بواقع سبعة مليارات دولار.

أما جهاز الإمداد الطبي فقد كان نصيبه من استخدامات النقد الأجنبي 160 مليون دولار، وحوالات لصالح جهات أخرى بقيمة 31 مليون دولار، وجهات أخرى 39 مليون دولار. ولم تخصص لمنح الطلبة الدارسين بالخارج ولا لدعم المحروقات أي مبالغ من النقد الأجنبي خلال الفترة نفسها.