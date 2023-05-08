ضبط متهم بالنصب وجلب عمالة غير شرعية في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم الإثنين، القبض على متهم في قضايا نصب وجلب عمالة وافدة بطرق غير شرعية.

المتهم من النيجر

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن «وحدة التحري والقبض بمركز شرطة القرضة ضبطت المدعو (س.ع.أ) مواليد 1958، نيجري الجنسية ومطلوب في عدد من قضايا النصب والاحتيال بمبالغ مالية كبيرة على مجموعة من الأشخاص».

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وذكرت المديرية أن هذا الشخص «متهم في جلب العمالة الوافدة بطرق غير شرعية». واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم.