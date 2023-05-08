القبض على متهمين بحيازة مخدرات في طبرق وغريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (فرع طبرق) القبض على المدعو «أ.أ.أ»، وبحوزته أقراص مخدرة نوع ترامادول وإكسترا وإيرياك، وثلاث قطع من مخدر الحشيش ومادة أفيون و15 زجاجة خمر.

كما أشارت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان إلى أن أعضاء فرع الجهاز غريان تمكنوا بالتعاون مع الغرفة الأمنية المشتركة غريان من ضبط ثلاثة أشخاص ليبيين، وبرفقتهم فتاتين ليبيتين وبحوزتهم ست قطع من مخدر الكوكايين، وضُبطت معهم خمور محلية الصنع.

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وكر مخدرات في النواحي الأربع

وفي وقت سابق، داهم أفراد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع جنوب طرابلس وكرا للاتجار بالمخدرات في منطقة القيوا داخل نطاق منطقة النواحي الأربع. وشملت المضبوطات 1510 أقراص نوع «ترامادول»، وكميات من مخدر الحشيش توزعت بواقع 19 قطعة كبيرة، و82 قطعة مختلفة الأحجام، لتقدر إجمالي الكمية بنحو اثنين كيلوغرام تقريبا.

مخدرات مضبوطة في طبرق. (وزارة الداخلية)