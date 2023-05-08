حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 8 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب البلاد بطقس متقلب مع رياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحرارة ثم انخفاض ملحوظ غدا وفرصة لسقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 24 و40 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب تدريجيا من مساء اليوم على معظم المناطق، يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية وتكون جيدة غدا على بعض المناطق إلى غزيرة أحيانا مما يتسبب في جريان بعض الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول تدريجيا من مساء اليوم شمالية غربية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 28 و37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من مساء اليوم، ويكون ملحوظا غدا حيث تسجل أقل من معدلاتها.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا غدا على الخليج وسهل بنغازي وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل زيادة من الغد خصوصا على مناطق الخليج وبنغازي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا يكون ملحوظا على غدامس والحمادة.