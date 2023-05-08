السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعرا العملتين الأوروبية والبريطانية مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وزاد سعر اليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.23 دينار أمس، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6.01 دينار مقابل 6 دنانير أمس.

في حين ثبت سعر الدولار عند 4.75 دينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، حافظ الدينار التونسي والريال السعودي على مستوى 1.56 دينار و1.26 دينار على التوالي، كما سجل الدرهم الإماراتي 1.29 دينار.

كما استقر اليوان الصيني والليرة التركية عند مستوى 0.24 دينار و0.68 دينار على الترتيب.