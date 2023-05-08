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الحويج يبحث آلية تفعيل دور الأسر المنتجة في الاقتصاد الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 12:53 صباحا
الحويج يبحث آلية تفعيل دور الأسر المنتجة في الاقتصاد الليبي
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع مديري مكاتب دعم وتمكين المرأة بالوزارات، الأحد 7 مايو 2023 (وزارة الاقتصاد)
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ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الأحد، التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة الليبية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتذليل الإجراءات أمام المرأة لدخول سوق العمل، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال منحها رخصة حرفية داخل البيوت.

جاء ذلك خلال اجتماع مع مديري مكاتب دعم وتمكين المرأة بالوزارات، بحضور مستشارة الوزير شذر الصيد، ومديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الاقتصاد والتجارة صباح أبوسنينة.

- الحويج: الدولة يجب أن تسوق مشاريع الأسر المنتجة

وشدد الحويج على أهمية دور مكاتب تمكين المرأة في مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وحثهم على أهمية التوجه والانخراط في القطاع الخاص، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وخلص الاجتماع بالاتفاق على قيام وزارة الاقتصاد والتجارة برعاية إقامة الملتقي الأول لمكاتب دعم وتمكين المرأة لسنة 2023، وتفعيل دور الأسر المنتجة في الاقتصاد الليبي من خلال إشراكهم في المعارض المحلية والخارجية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختصة.

جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع مديري مكاتب دعم وتمكين المرأة بالوزارات، الأحد 7 مايو 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع مديري مكاتب دعم وتمكين المرأة بالوزارات، الأحد 7 مايو 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع مديري مكاتب دعم وتمكين المرأة بالوزارات، الأحد 7 مايو 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع مديري مكاتب دعم وتمكين المرأة بالوزارات، الأحد 7 مايو 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع مديري مكاتب دعم وتمكين المرأة بالوزارات، الأحد 7 مايو 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع مديري مكاتب دعم وتمكين المرأة بالوزارات، الأحد 7 مايو 2023 (وزارة الاقتصاد)
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