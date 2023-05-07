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دورة في التوعية الانتخابية لاتحاد طلاب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 11:21 مساء
دورة في التوعية الانتخابية لاتحاد طلاب ليبيا
جانب من انطلاق أسبوع تثقيفي توعوي لطلبة الجامعات تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد 7 مايو 2023 (مفوضية الانتخابات)
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انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات دورة التوعية الانتخابية للاتحاد العام لطلبة ليبيا، وهو أسبوع تثقيفي توعوي لطلبة الجامعات تنظمه المفوضية العليا للانتخابات بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية «IFES»، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، ومدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسى، ومدير إدارة العمليات الميدانية الصادق الزكار، ومدير مكتب منظمة أيفس في ليبيا عماد يوسف، وعدد من طلبة الجامعات المستهدفين بالبرنامج، وذلك بقاعة شهداء 2 مايو بالمركز الإعلامي بالمفوضية.

وأعرب الشعاب، في كلمة خلال الفعالية، عن تقديره لاتحادات الطلبة في ليبيا والطلبة الحاضرين، مؤكدًا أهمية دور الشباب في نشر الوعي الانتخابي كونهم الأكثر قدرة على الوصول الى أقرانهم في مجتمعاتهم، وتحفيزهم لتعزيز تمثيل الشباب وتمكينهم للمشاركة بشكل أكثر فعالية في العمليات السياسية والانتخابية المقبلة، بحسب بيان نشرته صفحة المفوضية على «فيسبوك».

- المفوضية تستعرض خطة التوعية للانتخابات المرتقبة

دعوة طلاب الجامعات إلى المشاركة في حملات التوعية بشأن الانتخابات
ودعا الشعاب طلاب الجامعات إلى المشاركة في حملات التوعية والتحفيز على التسجيل في سجل الناخبين، وحثهم على ممارسة حقوقهم السياسية، مبديًا استعداد المفوضية لتوفير المواد المطلوبة لعملية التوعية، والعمل على تذليل الصعوبات بالتنسيق مع مكاتب الإدارة الانتخابية.

من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الطلبة عبدالملك الغرياني، في كلمته، أهمية التواصل والتعاون بين المفوضية واتحاد الطلبة كونه شريكًا فاعلًا ومهمًا في أية عملية انتخابية، مبينًا أهمية دور الاتحاد في تحفيز الشباب والتوعية بكيفية وأهمية العملية الانتخابية.

جلسات تفاعلية لمدة أسبوع
واستعرض مدير مكتب «أيفس ليبيا» عماد يوسف أجندة البرنامج الذي يتضمن على مدى أسبوع، جلسات تفاعلية، سيجري خلاها تعريف الطلاب بالقيم الأساسية ومبادئ الديمقراطية، منوهًا بالدور الحيوي للشباب في المجتمعات عامة، والطاقة الإبداعية لديهم والتي يعول عليها في النهضة والاستقرار.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يتضمن فعاليات متنوعة، من بينها تعلم المبادئ الأساسية للانتخابات النزيهة والحرة، والإطار القانوني للانتخابات، كما سيتلقى الطلاب أيضًا مزيدًا من المعلومات حول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال العروض التقديمية التي تغطي وظائف الإدارة الانتخابية ومهام الإدارات المختلفة واستراتيجيات التخطيط الانتخابي، بالإضافة إلى جلسات التوعية والإعلام الإعلامي.

جانب من انطلاق أسبوع تثقيفي توعوي لطلبة الجامعات تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد 7 مايو 2023 (مفوضية الانتخابات)
جانب من انطلاق أسبوع تثقيفي توعوي لطلبة الجامعات تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد 7 مايو 2023 (مفوضية الانتخابات)
جانب من انطلاق أسبوع تثقيفي توعوي لطلبة الجامعات تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد 7 مايو 2023 (مفوضية الانتخابات)
جانب من انطلاق أسبوع تثقيفي توعوي لطلبة الجامعات تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد 7 مايو 2023 (مفوضية الانتخابات)
جانب من انطلاق أسبوع تثقيفي توعوي لطلبة الجامعات تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد 7 مايو 2023 (مفوضية الانتخابات)
جانب من انطلاق أسبوع تثقيفي توعوي لطلبة الجامعات تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد 7 مايو 2023 (مفوضية الانتخابات)
جانب من انطلاق أسبوع تثقيفي توعوي لطلبة الجامعات تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد 7 مايو 2023 (مفوضية الانتخابات)
جانب من انطلاق أسبوع تثقيفي توعوي لطلبة الجامعات تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد 7 مايو 2023 (مفوضية الانتخابات)
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