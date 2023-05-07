أبوجناح يوقع الدفعة السادسة لتسوية الدرجات الوظيفية بقطاع الصحة

القاهرة - بوابة الوسط

وقّع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الأحد، الدفعة السادسة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالجهات التابعة لوزارة الصحة.

جرت مراسم التوقيع بحضور رئيس لجنة تسوية المرتبات سالم الرزيقي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية محمد المجعي، ومدير إدارة الموارد البشرية محيي الدين انويجي، وممثلين عن حراك العناصر الطبية والطبية المساعدة المطالب بتسوية الدرجات الوظيفية لموظفي القطاع، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وقالت الوزارة إنها ستقوم بتسليم هذه القرارات للمستشفيات والمراكز الطبية والجهات الأخرى، لإدخال التسويات في المنظومة المالية ليتسنى لوزارة المالية صرف رواتب الموظفين وفق الدرجات الوظيفية الجديدة، لافتة إلى أن ذلك يأتي تحقيقًا للعدالة الاجتماعية بعد تنفيذ جدول المرتبات الموحد، دون أن تجري تسوية مرتبات العاملين بقطاع الصحة.

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يوقع الدفعة السادسة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية، الإثنين 7 مايو 2023 (وزارة الصحة)

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يوقع الدفعة السادسة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية، الإثنين 7 مايو 2023 (وزارة الصحة)

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يوقع الدفعة السادسة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية، الإثنين 7 مايو 2023 (وزارة الصحة)