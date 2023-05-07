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اللجنة التسييرية لمشروع مصفاة الجنوب تعقد اجتماعها الأول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 10:31 مساء
اللجنة التسييرية لمشروع مصفاة الجنوب تعقد اجتماعها الأول
جانب من الاجتماع الأول للجنة التسييرية لمشروع مصفاة الجنوب، الأحد 7 مايو 2023 (المؤسسة الوطنية للنفط)
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عقدت اللجنة التسييرية لمشروع مصفاة الجنوب اجتماعها الأول، اليوم الأحد، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وعضوي المجلس خليفة عبدالصادق، ومسعود موسى، ورئيس وعضو لجنة الإدارة بشركة «زلاف ليبيا».

تذليل العراقيل أمام تنفيذ مشروع مصفاة الجنوب
وأفاد بيان لمؤسسة النفط بأن الاجتماع خُصص لمناقشة آخر التطورات بالمشروع، واتخاذ الإجراءات لتذليل العراقيل والصعوبات التي تواجه التنفيذ.

وخلال الاجتماع، قُدم عرض ضوئي عن المشروع، متضمنًا نسبة الإنجاز التي وصلت إليها الشركة والمقترحات التي من شأنها المساعدة على سرعة التنفيذ.

- «زلاّف ليبيا» توقع عقد إنشاء مصفاة الجنوب مع ائتلاف أميركي
- بن قدارة: تركيب مصفاة الجنوب خلال 36 شهرا

بن قدارة يوجه بضرورة إتمام مشروع مصفاة الجنوب في موعده
ووجّه بن قدارة (رئيس اللجنة التسييرية)، خلال الاجتماع، بضرورة بذل المزيد من الجهد لإتمام المشروع حسب المدد المحددة لذلك، مؤكدًا ضرورة مساهمة شركة «زلاف» في برامج التنمية المكانية والاهتمام بالمناطق المجاورة للمصفاة.

يذكر أن شركة «زلاف» وقعت عقد مشروع إنشاء مصفاة الجنوب مع ائتلاف شركة «هاني ويل- يو أو بي» الأميركي في الثامن من مارس الماضي. وتهدف المؤسسة من وراء المشروع إلى رفع المعاناة وتوفير الوقود والمحروقات والمساعدة في إحداث التنمية المكانية لمناطق الجنوب.

مشروع مصفاة الجنوب
ويتألف المشروع من مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة ما يعرف بالـ«FEED»، التي وقعت الشركة الليبية العقد الخاص بها مع شركة «هاني ويل - يو أو بي»، بينما ستكون المرحلة الثانية هي تفاوض على عقد آخر لتنفيذ أعمال التركيب والاختبارات النهائية للمصفاة، على أن تعمل شركة «هاني ويل» فيما بعد للإشراف على عملية التركيب.

وفي 27 مارس الماضي، قال فرحات بن قدارة إن عمليات تركيب مصفاة الجنوب ستبدأ خلال 36 شهرًا، مشيرًا إلى أن طاقتها التكريرية تبلغ 30 ألف برميل من حقل الشرارة، وفق تسجيل مصور بثتة المؤسسة آنذاك.

جانب من الاجتماع الأول للجنة التسييرية لمشروع مصفاة الجنوب، الأحد 7 مايو 2023 (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من الاجتماع الأول للجنة التسييرية لمشروع مصفاة الجنوب، الأحد 7 مايو 2023 (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من الاجتماع الأول للجنة التسييرية لمشروع مصفاة الجنوب، الأحد 7 مايو 2023 (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من الاجتماع الأول للجنة التسييرية لمشروع مصفاة الجنوب، الأحد 7 مايو 2023 (المؤسسة الوطنية للنفط)
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