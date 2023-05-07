حكومة الوحدة: التحضير لـ«المؤتمر السنوي للشباب الليبي مع صناع القرار»

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت اللجنة التحضيرية لـ«المؤتمر السنوي للشباب الليبي مع صناع القرار»، اليوم الأحد، اجتماعها الأول في مقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وجرى تشكيل اللجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 176 لسنة 2023، برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع حضره مدير إدارة التنمية المجتمعية، ونائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا، حيث جرى مناقشة وضع الأسس والخطوات الأولية لتنظيم المؤتمر، الذي سيعرض نتائج المسح الوطني للشباب ويبحث القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالفئة ذاتها.