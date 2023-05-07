ضبط تشكيل عصابي يقوم بالسرقة من داخل المنازل في الفرناج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، ضبط تشكيل عصابي يقوم بالسرقة من داخل المنازل في منطقة الفرناج، وذلك في عملية أمنية خلال 3 ساعات.

وقالت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مركز شرطة الفرناج تلقى بلاغًا بشأن واقعة سرقة من داخل منزل من أشخاص مجهولين، حيث شملت المسروقات: 1800 دولار و2000 دينار ليبي، وساعة يد قيمتها 600 دينار وكوابل كهرباء.

وأضاف البيان أن أعضاء الشرطة باشروا عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، حيث أسفرت الجهود عن ضبط أحد المتهمين في الواقعة، وبالاستدلال معه اعترف بالسرقة رفقة آخرين والذين جرى ضبطهم أيضًا واسترجاع المسروقات بالكامل.

- ضبط شخص يمتهن سرقة أسطوانات الغاز من المنازل في الفرناج

واعترف أحد المقبوض عليهم بسرقة 54 ألف دينار من داخل منزل رفقة شخصين آخرين ليبي الجنسية وأفريقي الجنسية واللذين جرى ضبطهما أيضًا.

وقالت مديرية الأمن إن مركز الشرطة اتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وجرت إحالتهم للنيابة العامة من حيث الاختصاص.