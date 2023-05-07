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طفح مياه الصرف الصحي بجوار منازل منطقة الستين بوادي جارف في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 07 مايو 2023, 06:50 مساء
طفح مياه الصرف الصحي بجوار منازل منطقة الستين بوادي جارف في سرت
طفح مياه الصرف الصحي بجوار منازل منطقة الستين بمحلة وادي جارف ببلدية سرت. (لقطة من فيديو نشرته صفحة سرت نيوز)
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يعاني سكان منطقة الستين بمحلة وادي جارف في بلدية سرت منذ أيام من استمرار طفح المياه السوداء للصرف الصحي بجوار المنازل، ما تسبب في مشاكل كثيرة لسكان الحي الذي يقطنه العديد من الأسر وكبار السن والأطفال.

وناشد سكاي حي الستين بمحلة وادي جارف عبر «بوابة الوسط» اليوم الأحد، شركة المياه والصرف الصحي وبلدية سرت والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، سرعة التدخل ووضع حد للمشكلة ومعالجة طفح المياه السوداء.

- استكمال أعمال صيانة لخط صرف صحي رئيسي وسط سرت

وأفاد سكان من منطقة الستين «بوابة الوسط» بإصابة عدد من كبار السن والأطفال بأمراض العيون وحساسية الصدر والتهابات جلدية جراء انتشار الروائح الكريهة الناتجة عن طفح مياه الصرف الصحي بجوار منازلهم.

طفح مياه الصرف الصحي بجوار منازل منطقة الستين بمحلة وادي جارف ببلدية سرت. (لقطة من فيديو نشرته صفحة سرت نيوز)
طفح مياه الصرف الصحي بجوار منازل منطقة الستين بمحلة وادي جارف ببلدية سرت. (لقطة من فيديو نشرته صفحة سرت نيوز)
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