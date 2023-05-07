مؤسسة النفط: 718 مليون قدم مكعب استهلاك الغاز محليا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 718 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها على «فيسبوك» أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 556 مليون قدم مكعب، واستهلاك المؤسسة الوطنية للنفط وصل إلى 135 مليون قدم مكعب.

ولفتت المؤسسة إلى أن مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى استهلكت 22 مليون قدم مكعب، فيما بلغ استهلاك مصانع الأسمنت 5 ملايين قدم مكعب.

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يذكر أنه ارتفع إنتاج النفط الليبي بواقع 1000 برميل يوميًا، اليوم الأحد، مقارنة بآخر أرقام مسجلة الأسبوع الماضي صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وبلغ إنتاج النفط الخام مليونًا و215 ألف برميل يوميًا، مقابل مليون و214 ألف برميل يوميًا الخميس الماضي.