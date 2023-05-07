الدبيبة يبحث مع السفير الليبي ترحيل الجالية الليبية المتبقية في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، السفير الليبي لدى السودان فوزي بومريز، لمتابعة ترحيل الجالية الليبية المتبقية في السودان، وفق منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الليبية لدى جمهورية السودان، «التنسيق مع السلطات الليبية المختصة لاستخراج وثائق سفر (موقتة) لأفراد الجالية، تمكنهم من العودة إلى أرض الوطن».

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وأشارت السفارة في إعلان رسمي إلى أن هذا الإجراء يخص «أفراد الجالية الليبية الذين يرغبون في مغادرة الخرطوم إلى بورتسودان، وجوازات سفرهم موجودة لدى بعض الجهات الحكومية والتعليمية ويتعذر الحصول عليها في الوقت الحالي، بسبب ظروف الحرب». ونبهت السفارة «أفراد الجالية الذين لم يستجيبوا لنداءاتها الأخيرة، إلى تحملهم مسؤولية البقاء في السودان».