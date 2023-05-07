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باحثة بـ«هيومن رايتس ووتش» تطرح تساؤلات بشأن مركز «متألق»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 02:43 مساء
باحثة بـ«هيومن رايتس ووتش» تطرح تساؤلات بشأن مركز «متألق»
لوحة تحمل اسم منظمة «هيومن رايتس ووتش» في برلين، 21 يناير 2018، (أرشيفية: أ ف ب)
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تساءلت باحثة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، عن آلية التدقيق والمحاسبة قبل تأهيل المقاتلين السابقين، ضمن مشروع مركز «متألق» الذي افتتحه وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الرضا، الأسبوع الماضي.

وقالت السفارة الفرنسية في طرابلس، في وقت سابق، الأحد، إنها افتتحت مع وفد الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع وزارة العمل والتأهيل مركز «متألّق» في جنزور بالعاصمة طرابلس، معتبرة أنه «مساحة احترافية جديدة لتدريب وتمكين اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ».

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وأعادت حنان صلاح، الباحثة الأولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المختصة في شؤون ليبيا لدى «هيومن رايتس ووتش»، نشر تغريدة السفارة الفرنسية، وقالت: «ممكن للسفارة الفرنسية أن توضح كيف يجري اختيار المقاتلين السابقين؟.. نريد أن نذكر أن المجموعات المسلحة في ليبيا منخرطة في جرائم جسيمة في ظل إفلات شبه تام من العقاب».. وتساءلت الباحثة: «ما هي آلية التدقيق؟ وماذا عن المحاسبة قبل التأهيل؟».

افتتاح مركز «متألق»
ويوم الأربعاء الماضي، أكد وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا، «أهمية مركز متألق في المشروع الوطني للتأهيل»، مشيرًا إلى ضرورة دعم كل الشباب في ربوع ليبيا لما يمثلونه من ثروة وطنية، حيث صُمم المشروع من أجل إدماجهم عبر توفير البرامج المهنية والتوظيفية التي تكفل لهم الحياة الكريمة. 

في مارس 2014، وفي عهد حكومة علي زيدان، قررت هيئة شؤون المحاربين تغيير اسمها إلى «البرنامج الليبي للاندماج والتنمية»، وتشكيل مجلس إدارة من الوزارات ذات العلاقة بالبرنامج كوزارة التعليم العالي ووزارة العمل والتأهيل ووزارة الاقتصاد.

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