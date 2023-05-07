  • Alwasat News
Atwasat

بالصور: السفير الإيطالي يتفقد أعمال الترميم في المتحف الإسلامي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 01:58 مساء
بالصور: السفير الإيطالي يتفقد أعمال الترميم في المتحف الإسلامي
السفير الإيطالي في موقع ترميم مسجد الدرر، 7 مايو 2023. (تويتر)
alwasat radio

زار السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، اليوم الأحد، موقع أعمال الترميم بالمتحف الإسلامي في شارع سيدي خليفة بالعاصمة طرابلس.

وقال السفير الإيطالي في تغريدة عبر «تويتر»: «يتم التجهيز لإجراء أعمال الترميم والتحديث في الأيام المقبلة، لإعادة افتتاح المتحف الإسلامي».

- مصلحة الطيران المدني تعرض برنامجها لرفع الحظر الإيطالي على الشركات الليبية 
- المنقوش تبحث مع السفير الإيطالي الاستعدادات لزيارة ميلوني
- بوتشينو: الوضع في ليبيا لا يمكن أن يدوم وقد يقود لمواجهات خطيرة

ترميم مسجد الدرر والمدرسة القرآنية
كما أشار السفير إلى استمرار «أعمال ترميم مسجد الدرر والمدرسة القرآنية المجاورة له، وهما من عمل المهندس المعماري العظيم فلوريستانو دي فاوستو»، وفق التغريدة.

وأنشئ المتحف الإسلامي العام 1973. ويضم مجموعة من الصور التي توضح أهم الآثار الإسلامية الموجودة في ليبيا، بالإضافة إلى كمية من العملات التي ترجع إلى عصور الحكم الإسلامي، وآثار وأعمال فنية أخرى كالفخاريات.

من أعمال ترميم مسجد الدرر، 7 مايو 2023. (تويتر)
من أعمال ترميم مسجد الدرر، 7 مايو 2023. (تويتر)
من أعمال ترميم مسجد الدرر، 7 مايو 2023. (تويتر)
من أعمال ترميم مسجد الدرر، 7 مايو 2023. (تويتر)
السفير الإيطالي في موقع ترميم مسجد الدرر، 7 مايو 2023. (تويتر)
السفير الإيطالي في موقع ترميم مسجد الدرر، 7 مايو 2023. (تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟

«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة الأولى

تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة ...
«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!

«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!
«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين

«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين
فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية

فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية
شاهد: رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقب كأس إسبانيا الـ20

شاهد: رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقب كأس إسبانيا الـ20
مثقفون لبنانيون يتبرأون من «حملة عنصرية» ضد السوريين

مثقفون لبنانيون يتبرأون من «حملة عنصرية» ضد السوريين
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمبارايات الأسبوع الخامس من دورينا

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمبارايات الأسبوع الخامس من دورينا
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والتعاون (1-1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والتعاون (1-1)
هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن تدمير منازل (شاهد)

هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن تدمير منازل (شاهد)
اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية

اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية
رئيس «فاغنر» يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات قديروف الشيشانية

رئيس «فاغنر» يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات قديروف الشيشانية
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة

الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة
استديو تحليل موسع عبر قناة الوسط «WTV» لمواجهات «دورينا».. السبت

استديو تحليل موسع عبر قناة الوسط «WTV» لمواجهات «دورينا».. السبت
مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أرقام رسمية: ارتفاع إنتاج النفط الليبي 1000 برميل يوميًا
أرقام رسمية: ارتفاع إنتاج النفط الليبي 1000 برميل يوميًا
بالصور: السفير الإيطالي يتفقد أعمال الترميم في المتحف الإسلامي
بالصور: السفير الإيطالي يتفقد أعمال الترميم في المتحف الإسلامي
باحثة بـ«هيومن رايتس ووتش» تطرح تساؤلات بشأن مركز «متألق»
باحثة بـ«هيومن رايتس ووتش» تطرح تساؤلات بشأن مركز «متألق»
الدبيبة يبحث مع السفير الليبي ترحيل الجالية الليبية المتبقية في السودان
الدبيبة يبحث مع السفير الليبي ترحيل الجالية الليبية المتبقية في ...
مصادرة شحنات في سفينتين و4 رفضت التفتيش.. أبرز ما ورد بتقرير جديد لغوتيريس حول «حظر الأسلحة إلى ليبيا»
مصادرة شحنات في سفينتين و4 رفضت التفتيش.. أبرز ما ورد بتقرير جديد...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف...
المزيد
وزارة الداخلية تبدي استعدادها لحلحلة أي عوائق تواجه تطوير البوابات الأمنية بالطريق الساحلي
وزارة الداخلية تبدي استعدادها لحلحلة أي عوائق تواجه تطوير ......
تكريما للعلاقات مع بريطانيا .. المنفي يشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز
تكريما للعلاقات مع بريطانيا .. المنفي يشارك في مراسم تتويج ......
مؤسسة النفط: 718 مليون قدم مكعب استهلاك الغاز محليا خلال 24 ساعة
مؤسسة النفط: 718 مليون قدم مكعب استهلاك الغاز محليا خلال 24 ......
مصادرة شحنات في سفينتين و4 رفضت التفتيش.. أبرز ما ورد بتقرير جديد لغوتيريس حول «حظر الأسلحة إلى ليبيا»
مصادرة شحنات في سفينتين و4 رفضت التفتيش.. أبرز ما ورد بتقرير......
الدبيبة يبحث مع السفير الليبي ترحيل الجالية الليبية المتبقية في السودان
الدبيبة يبحث مع السفير الليبي ترحيل الجالية الليبية المتبقية......
المزيد