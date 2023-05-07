بالصور: السفير الإيطالي يتفقد أعمال الترميم في المتحف الإسلامي

القاهرة - بوابة الوسط

زار السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، اليوم الأحد، موقع أعمال الترميم بالمتحف الإسلامي في شارع سيدي خليفة بالعاصمة طرابلس.

وقال السفير الإيطالي في تغريدة عبر «تويتر»: «يتم التجهيز لإجراء أعمال الترميم والتحديث في الأيام المقبلة، لإعادة افتتاح المتحف الإسلامي».

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ترميم مسجد الدرر والمدرسة القرآنية

كما أشار السفير إلى استمرار «أعمال ترميم مسجد الدرر والمدرسة القرآنية المجاورة له، وهما من عمل المهندس المعماري العظيم فلوريستانو دي فاوستو»، وفق التغريدة.

وأنشئ المتحف الإسلامي العام 1973. ويضم مجموعة من الصور التي توضح أهم الآثار الإسلامية الموجودة في ليبيا، بالإضافة إلى كمية من العملات التي ترجع إلى عصور الحكم الإسلامي، وآثار وأعمال فنية أخرى كالفخاريات.

من أعمال ترميم مسجد الدرر، 7 مايو 2023. (تويتر)

من أعمال ترميم مسجد الدرر، 7 مايو 2023. (تويتر)

السفير الإيطالي في موقع ترميم مسجد الدرر، 7 مايو 2023. (تويتر)