أرقام رسمية: ارتفاع إنتاج النفط الليبي 1000 برميل يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع إنتاج النفط الليبي بواقع 1000 برميل يوميا، اليوم الأحد، مقارنة بآخر أرقام مسجلة الأسبوع الماضي صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وبلغ إنتاج النفط الخام مليونا و215 ألف برميل يوميًا، مقابل مليون و214 ألف برميل يوميًا الخميس الماضي، حسب الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



الدبيبة يطلب زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا

ويوم الجمعة، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في تسجيل مرئى، إن مؤسسة النفط تسعى إلى تنفيذ خططها لزيادة معدلات الإنتاج وتطوير القطاع، للوصول بها إلى مصاف المؤسسات العالمية.

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جاء ذلك بعد يوم واحد من تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا، وفق خطة المؤسسة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للطاقة، وذلك خلال اجتماع في مكتبه بالعاصمة طرابلس مع بن قدارة، في إطار متابعته خطة المؤسسة التطويرية للعام 2023.