ضبط شخصين بتهمة ترويج كمية أقراص مخدرة في أبوسليم وطريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، القبض على شخصين بتهمة ترويج الأقراص المخدرة.

وأشار جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية- مكتب تحريات رئيس الجهاز، إلى القبض على المتهم الأول في منطقة أبوسليم، والثاني في منطقة طريق المطار متلبسين وبحوزتهما 500 قرص من نوع «أرتان وأبتريل وترامادول»، وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجرت إحالتهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

ضبط مروج مخدرات أفريقي في مصراتة

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، القبض على شخص أفريقي الجنسية، متلبسا بترويج وبيع الأقراص المخدرة داخل سكن للعمالة الوافدة في مدينة مصراتة.

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وأشارت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى جهات الاختصاص.