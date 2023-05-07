السفارة الليبية تعلن استخراج وثائق سفر «موقتة» لأفراد الجالية في هذه الحالة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الليبية لدى جمهورية السودان، «التنسيق مع السلطات الليبية المختصة لاستخراج وثائق سفر (موقتة) لأفراد الجالية، تمكنهم من العودة إلى أرض الوطن».

وأشارت السفارة إلى أن هذا الإجراء يخص «أفراد الجالية الليبية الذين يرغبون في مغادرة الخرطوم إلى بورتسودان، وجوازات سفرهم موجودة لدى بعض الجهات الحكومية والتعليمية ويتعذر الحصول عليها في الوقت الحالي بسبب ظروف الحرب»، حسب منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونبهت السفارة «أفراد الجالية الذين لم يستجيبوا لنداءاتها الأخيرة، تحملهم مسؤولية البقاء في السودان».

نداء أخير للجالية الليبية

وسبق أن أطلقت السفارة الليبية «نداء أخيرا لأفراد الجالية الليبية بالخرطوم الراغبين في المغادرة، الذين تواصلوا أخيرا مع فريق (الطوارئ) بضرورة التواصل مع الأرقام المنشورة أدناه وبشكل عاجل».

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وذكرت السفارة أن «الفرصة الأخيرة للإجلاء خارج الخرطوم ستكون اليوم الأحد أو غدا الإثنين، حسب التنسيق مع فريق الطوارئ المكلف»، مؤكدة «ضرورة أخذ تدابير الحيطة والحذر والالتزام بأماكن الإقامة الآمنة».

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