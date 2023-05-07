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ضبط أفريقي يبيع أقراصا مخدرة في سكن للعمالة الوافدة بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 12:18 مساء
ضبط أفريقي يبيع أقراصا مخدرة في سكن للعمالة الوافدة بمصراتة
مواد مخدرة جرى ضبطها مع المتهم في مصراتة، 7 مايو 2023. (وزارة الداخلية)
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أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، القبض على شخص أفريقي الجنسية، متلبسا بترويج وبيع الأقراص المخدرة داخل سكن للعمالة الوافدة بمدينة مصراتة.

وأشارت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

مداهمة أوكار هجرة غير شرعية في مصراتة
على صعيد آخر، داهمت عناصر الإدارة منزلا لأحد العمالة الوافدة في وسط مصراتة، وموقعا آخر في ضواحي المدينة، يُستخدمان في أعمال الهجرة غير القانونية، حسب الوزارة.

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وأسفرت المداهمة عن ضبط 23 شخصا من الجنسية الباكستانية، إضافة إلى ضبط المسؤول الأول عن عملية الهجرة، وبالاستدلال مع هذا الشخص، اعترف بأن التشكيل العصابي الذي ينتمي له حصل على 6 آلاف دولار من كل شخص، مقابل تهريبه من باكستان إلى إيطاليا، مرورا ببعض الدول، من بينها ليبيا.

المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة بعد ضبطه في مصراتة، 7 مايو 2023. (وزارة الداخلية)
المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة بعد ضبطه في مصراتة، 7 مايو 2023. (وزارة الداخلية)
مواد مخدرة جرى ضبطها مع المتهم في مصراتة، 7 مايو 2023. (وزارة الداخلية)
مواد مخدرة جرى ضبطها مع المتهم في مصراتة، 7 مايو 2023. (وزارة الداخلية)
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