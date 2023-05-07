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بالصور: الحداد يشارك في اجتماع رؤساء أركان “قدرة شمال إفريقيا” بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 10:36 صباحا
بالصور: الحداد يشارك في اجتماع رؤساء أركان “قدرة شمال إفريقيا” بالجزائر
الفريق أول السعيد شنقريحة وإلى اليمين الفريق أول ركن محمد الحداد خلال اجتماع رؤساء أركان الدول الأعضاء في «قدرة إقليم شمال أفريقيا» في ختام أعماله بالجزائر، 6 مايو
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شارك رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد في الا جتماع السنوي لمجلس وزراء الدفاع ورؤساء الأركان بالدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال إفريقيا، التي اختتمت أعمالها أمس بالجزائر بحضور الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري.

وناقشت الاجتماعات التي عقدت في الفترة من 2 إلى 6 مايو الجاري حصيلة نشاطات هذه الدول الأعضاء ، ودراسة سبل وآليات تطوير مكوناتها لتعزيز التنسيق القائم بينها لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن وسلامة منطقة شمال أفريقيا، حسب الصفحة الرسمية لرئاسة الأركان العامة على فيسبوك. 

ما هي «قدرة إقليم شمال إفريقيا»؟ 
يشار إلى أن «قدرة إقليم شمال إفريقيا» هي آلية إقليمية استراتيجية، ضمن آليات الاتحاد الأفريقي لفض النزاعات، وحضر الاجتماعات مساعد رئيس أركان حرب ‏الجيش المصري اللواء أركان حرب عصام الجمل، ورئيس أركان الجيش بالجمهورية الصحراوية محمـد الولي أعكيك، ، و الأمين التنفيذي لقدرة إقليم شمال أفريقيا أحمد أحميدة التاجوري،

ويأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تنظمها الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال أفريقيا (NARC)، التي تهتم بتعزيز السلم والأمن والاستقرار، ولتنمية قدرات قوات شمال أفريقيا من مكونات عسكرية وشرطية ومدنية، ووفقا للمصدر ذاته تناولت الإجتماعات حصيلة نشاطات هذه القدرة، ودراسة سبل وآليات تطوير مكوناتها لتعزيز التنسيق القائم بين الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن وسلامة منطقة شمال أفريقيا، وفي نهاية الإجتماع تم اعتماد توصيات اجتماع الخبراء.

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تحديات أمنية وحدودية
من جهته، أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، «أن منطقتنا، وعلى غرار باقي مناطق القارة الأفريقية، تواجه تحديات كثيرة في مجال السلم والأمن، كالإرهاب والجريمة المنظمة والصراعات المسلحة والنزاعات الحدودية، الأمر الذي يتطلب منا، أكثر من أي وقت مضى، التعاون لمواجهة هذه التحديات، والعمل على الحد من العنف والتطرف وجميع أشكال الجريمة العابرة للحدود».
شرح صورة: الفريق أول السعيد شنقريحة وإلى اليمين الفريق أول ركن محمد الحداد خلال اجتماع رؤساء أركان الدول الأعضاء في «قدرة إقليم شمال أفريقيا» في ختام أعماله بالجزائر، 6 مايو.

الحداد في مصافحة على هامش اجتماع قدرة إقليم شمال أفريقيا في الجزائر، 6 مايو 2023. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
الحداد في مصافحة على هامش اجتماع قدرة إقليم شمال أفريقيا في الجزائر، 6 مايو 2023. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
من اجتماع قدرة إقليم شمال أفريقيا في الجزائر، 6 مايو 2023. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
من اجتماع قدرة إقليم شمال أفريقيا في الجزائر، 6 مايو 2023. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
من اجتماع قدرة إقليم شمال أفريقيا في الجزائر، 6 مايو 2023. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
من اجتماع قدرة إقليم شمال أفريقيا في الجزائر، 6 مايو 2023. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
من اجتماع قدرة إقليم شمال أفريقيا في الجزائر، 6 مايو 2023. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
من اجتماع قدرة إقليم شمال أفريقيا في الجزائر، 6 مايو 2023. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
لقطة تذكارية عقب اجتماع قدرة إقليم شمال أفريقيا في الجزائر، 6 مايو 2023. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
لقطة تذكارية عقب اجتماع قدرة إقليم شمال أفريقيا في الجزائر، 6 مايو 2023. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
من اجتماع قدرة إقليم شمال أفريقيا في الجزائر، 6 مايو 2023. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
من اجتماع قدرة إقليم شمال أفريقيا في الجزائر، 6 مايو 2023. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
من اجتماع قدرة إقليم شمال أفريقيا في الجزائر، 6 مايو 2023. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
من اجتماع قدرة إقليم شمال أفريقيا في الجزائر، 6 مايو 2023. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
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