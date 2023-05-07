ارتفاع الدولار والإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأحد 7 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر الدولار أمام الدينار خلال تعاملات، اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع في السوق الرسمية)، مسجلا 4.75 دينار مقابل 4.74 دينار، يوم الخميس.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.23 دينار مقارنة بـ5.26 دينار الخميس، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6 دنانير مقابل 5.97 دينار الأسبوع الماضي، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.