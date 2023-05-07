ارتفاع الدولار والإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأحد 7 مايو 2023)

ارتفع سعر الدولار أمام الدينار خلال تعاملات، اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع في السوق الرسمية)، مسجلا 4.75 دينار مقابل 4.74 دينار، يوم الخميس.
وتراجع سعر اليورو إلى 5.23 دينار مقارنة بـ5.26 دينار الخميس، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6 دنانير مقابل 5.97 دينار الأسبوع الماضي، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد سلة العملات العربية، حافظ الدينار التونسي والريال السعودي على مستوى 1.56 دينار و1.26 دينار على التوالي. كما ثبت اليوان الصيني والليرة التركية عند مستوى 0.24 دينار و0.68 دينار.
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