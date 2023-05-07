نشرة الصيد على الساحل الليبي (7 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية مساء غد على الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.5 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة يوم الغد، وذلك بسبب اضطراب البحر.

• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد.

• الرياح شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل غدا إلى 30 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر، ويصل مساء غد إلى 3.5 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا من مساء غد.

• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.