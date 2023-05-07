«الأرصاد» يتوقع تقلبات جوية غرب ليبيا (الأحد 7 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تقلبات جوية على مناطق غرب ليبيا، مشيرا إلى ارتفاع في درجات الحرارة ثم انخفاض ملحوظ من مساء يوم الغد، مع رياح نشطة وتكاثر للسحب وسقوط أمطار متفرقة تصحبها بعض الخلايا الرعدية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا يتخللها سقوط أمطار متفرقة من مساء يوم الغد تصحبها خلايا من السحب الرعدية قد تكون جيدة يوم الثلاثاء على بعض المناطق.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية يوم الغد، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على الساحل وبين 31 و35 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا من مساء الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية، وتسجل زيادة من يوم غد.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والرمال على غدامس والحمادة.

درجات الحرارة القصوى: تسجل بين 34 و39 درجة مئوية على أغلب المناطق.