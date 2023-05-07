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الرئاسة التشادية تكشف تفاصيل اجتماع ديبي ونورلاند

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 07 مايو 2023, 08:49 صباحا
الرئاسة التشادية تكشف تفاصيل اجتماع ديبي ونورلاند
من لقاء الرئيس التشادي الانتقالي والمبعوث الأميركي نورلاند. (الرئاسة التشادية)
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قالت الرئاسة التشادية، إن اجتماع الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، دليل على استعداد انجامينا وواشنطن للعمل في تآزر من أجل عودة السلام والاستقرار في ليبيا بعد حرب دامت أكثر من عشر سنوات.

جاء ذلك في بيان للرئاسة التشادية عقب استقبال محمد ديبي للسفير ريتشارد نورلاند في العاصمة انجامينا، مساء الجمعة، حيث أوضحت أن زيارة الدبلوماسي الأميركي جاءت ضمن وعود واشنطن بدعم جهود ليبيا في «بسط السلام وطي صفحة الحرب التي أعاقت عملية التنمية»، كما تعمل دولة ليبيا على تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة يمكنها تلبية احتياجات الشعب الليبي.

مقترحات الدول المجاورة لليبيا
وهو هدف تدعمه الولايات المتحدة والذي لا يتأتى دون الأخذ بمقترحات الدول المجاورة لليبيا، حسب الرئاسة التشادية. وفي هذا الإطار فقد جاء السفير ريتشارد نورلاند للقاء الفريق أول محمد إدريس ديبي إيتنو.

وكشفت أن اللقاء استغرق زهاء ساعة من الزمن، ركز فيه السفير على دعم خارطة طريق الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بحلول نهاية العام. كما أعرب الدبلوماسي الأميركي خلال المحادثات عن قلقه من استمرار العنف في السودان، والذي قد يقوض جهود استعادة السلام في ليبيا. وختم البيان بأن استمرار الحروب في دول الجوار يؤثر سلبا على أهداف التنمية في تشاد وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

- نورلاند يزور تشاد لبحث التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود والتنمية الاقتصادية 
- نورلاند يتحدث عن الخلاف حول هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية
- بعد لقائه قائد «أفريكوم».. نورلاند يؤكد أهمية تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية في ليبيا

وكانت سفارة واشنطن لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر»، قد نقلت عن نورلاند يوم الخميس قوله «سعدت بلقاء سفير ليبيا في تشاد الدكتور محمد المدني، وسفير أميركا لدى تشاد أليكس لاسكاريس في انجامينا، لبحث التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود والتنمية الاقتصادية».

وجاءت الزيارة في وقت تحتدم فيه المعارك في السودان جار ليبيا وتشاد، بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع، وسط مخاوف من انعكاسات أمنية على دول الجوار في حال استمرار الحرب لمدة طويلة.

وكان نورلاند قد التقى في مدينة شتوتغارت الألمانية، قائد القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا «أفريكوم» الجنرال لانغلي، والسفير يونغ نائب المسؤول عن التواصل المدني العسكري، وفق ما نقلت سفارة واشنطن في طرابلس عبر «تويتر». وأكد نورلاند حينها أن «تردي الوضع الأمني في ليبيا يبرز أهمية دعم ليبيا في تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية».

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