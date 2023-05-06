ضبط عاملين وافدين بحوزتهم وثائق مزورة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، ضبط مجموعة من العمالة الوافدة تعمل بشركة لأعمال نظافة المنازل وبحوزتهم وثائق ومستندات وشهادات صحية مزورة ومن ضمنهم مصابين بأمراض معدية.

وتابع أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس التحري وجمع المعلومات حول شركة لنظافة المنازل توظف عددًا من العمالة الوافدة، تبين أن وثائقهم ومستنداتهم وشهاداتهم الصحية مزورة وهم مصابون بأمراض معدية، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وأشار البيان إلى القبض على العاملين والعاملات بالشركة وكذلك من وظفهم، حيث اعترفوا جميعًا بعملهم بوثائق ومستندات وشهادات صحية مزورة، واتهموا الشركة بهذا التزوير دون اكتراث لأوضاعهم الصحية ومدى خطورة تواجدهم داخل المنازل التي يعملون بها. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.