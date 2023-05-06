وصول منظومة إنارة تخص مطار الأبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة المطارات، اليوم السبت، وصول شحنة تحوي منظومة إنارة حقل جوي تخص مطار الأبرق.

وقالت المصلحة في بيان، إن الشحنة تأتي في إطار عقد أبرمته مع شركة «الترسانة» لمعدات الأمن والسلامة ممثل شركة «OCEM» الإيطالية المتخصصة في تصنيع منظومات إنارة المطارات.

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وأوضحت أن تسلّم الشحنة جاء بعد إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة عليها بمصانع الشركة في إيطاليا، لافتة إلى أن المنظومة ستسهم في رفع البنية الأساسية للمطار وتقديم خدمات أفضل لشركات النقل الجوي بما يتناسب مع إجراءات السلامة المطلوبة، وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

وصول منظومة إنارة تخص مطار الأبرق، 6 مايو 2023. (مصلحة المطارات)

وصول منظومة إنارة تخص مطار الأبرق، 6 مايو 2023. (مصلحة المطارات)