بن قدارة: نسعى للوصول بمؤسسة النفط إلى مصاف المؤسسات العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن مؤسسة النفط تسعى إلى تنفيذ خططها لزيادة معدلات الإنتاج وتطوير القطاع للوصول بها إلى مصاف المؤسسات العالمية.

وأضاف بن قدارة، في تسجيل مرئى نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة، أن استمرار الإنتاج وتدفقه أسهم بشكل كبير في استمرار صرف المرتبات في القطاعات كافة. وتابع بالقول، إن استمرار الإنتاج أسهم كذلك في استقرار سعر صرف الدولار، والحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وتوريد المحروقات، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

مليونا برميل نفط يوميا

ويوم الخميس، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا، وفق خطة المؤسسة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للطاقة، وذلك خلال اجتماع في مكتبه بالعاصمة طرابلس مع بن قدارة، في إطار متابعته خطة المؤسسة التطويرية للعام 2023. وأكد بن قدارة، أن خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل إلى اثنين مليون برميل تحتاج إلى تكاتف مؤسسات الدولة كافة، مشيدا بقرار مجلس الوزراء إقرار ميزانية استثنائية للقطاع في العام 2022.

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كما بحث بن قدارة الخميس الماضي أيضا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير سبل دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط، للمساهمة في زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره.