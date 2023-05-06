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حشيش في لعب أطفال بمنطقة الليثي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 08:28 صباحا
حشيش في لعب أطفال بمنطقة الليثي
مضبوطات مع المتهمين. (مديرية أمن بنغازي)
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قالت مديرية أمن بنغازي، إن قسم البحث الجنائي ألقي القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي مادة الحشيش المُخدرة وحبوب الهلوسة، مُتسترين ببيع ألعاب الأطفال بمنطقة الليثى. 

وأشارت المديرية في بيان إلى «ورود معلومات لأعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عن أحد الأشخاص يقوم ببيع ألعاب الأطفال، مُخفيا نشاطه الإجرامي ببيع مادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة».

8 قطع من الحشيش
وراقب أعضاء التحريات الشخص المطلوب كان برفقة شخصين آخرين في منطقة الليثي، وجرى ضبط الأشخاص الثلاثة وبحوزتهم 8 قطع من مادة الحشيش المُخدرة وحبوب هلوسة، وخليطا من التبغ وأدوات لتعاطي المخدرات.

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وبين الاستجواب الأولى للمتهين أن الأول يُدعى «م.س.م» من مواليد 1981، والثاني يُدعى «ن.ف.م» من مواليد 1999، والثالث يُدعى «ع.ي.م» من مواليد 2000. وجرت إحالتهم إلى جهاز مُكافحة المُخدرات والمُؤثرات العقلية.

مضبوطات مع المتهمين. (مديرية أمن بنغازي)
مضبوطات مع المتهمين. (مديرية أمن بنغازي)
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