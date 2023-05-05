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القائم بالأعمال الأميركي يكشف عن مشاركة ليبية في برنامج التدريب على مكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 11:14 مساء
القائم بالأعمال الأميركي يكشف عن مشاركة ليبية في برنامج التدريب على مكافحة الإرهاب
القائم بالأعمال الأميركي مصافحا أحد المشاركين في برنامج التدريب على مكافحة الإرهاب. (السفارة الأميركية)
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كشف القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، عن مشاركة ليبية في برنامج التدريب على مكافحة الإرهاب الذي ترعاه وزارة الخارجية الأميركية. بحسب ما جاء في تغريدة نشرتها السفارة عبر حسابها على «تويتر» مساء اليوم الجمعة.

أهداف برنامج التدريب على مكافحة الإرهاب
وقال أوردمان: «يسعدني التعبير عن تقديري للمشاركين الليبيين في برنامج التدريب على مكافحة الإرهاب الذي ترعاه حكومة الولايات المتحدة»، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى «تعزيز القدرة على ردع، وتعقب، وكشف الأنشطة الإرهابية».

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وأضاف أوردمان أن «برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية يقود التدريب على مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم لمساعدة موظفي إنفاذ القانون، والمستجيبين الأوائل على التعامل مع التحديات الأمنية مع التأكيد على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان».

غياب التفاصيل رغم الاهتمام الأميركي بليبيا
ولم تنشر السفارة الأميركية أي تفاصيل أخرى بشأن البرنامج التدريبي لمكافحة الإرهاب، ولا العناصر الأمنية الليبية المشاركة فيه، رغم الاهتمام الأميركي المتزايد بليبيا.

يأتي ذلك، في غضون زيارة أجراها ملحقو الدفاع الأميركيين إلى طرابلس منتصف الأسبوع الماضي، التقيا خلالها عدد من القيادات العسكرية في طرابلس من بينهم رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد.

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