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إسعاف أكثر من 50 امرأة تعرضن لتسمم غذائي خلال مناسبة اجتماعية في سمنو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 08:37 مساء
إسعاف أكثر من 50 امرأة تعرضن لتسمم غذائي خلال مناسبة اجتماعية في سمنو
العيادات الخارجية بمركز سبها الطبي. (مركز سبها الطبي)
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أعلن مركز سبها الطبي، عن إسعاف أكثر من 50 إمرأة أُصبن بتسمم غذائي تعرضن له خلال إحدى المناسبات الاجتماعية في بلدة سمنو ببلدية وادي البوانيس شمال مدينة سبها جنوب غرب ليبيا أمس الخميس.

وقال المركز عبر صفحته على «فيسبوك» إنه استقبل بالعيادات الخارجية عددًا كبيرًا من المصابات بتسمم غذائي من مدينة سمنو تعرضن له « في مناسبة اجتماعية خاصة بالنساء».

- مركز سبها الطبي يستقبل 18 حالة تسمم من بينهم 3 نساء حوامل وأطفال من عائلة واحدة

وأكد مركز سبها الطبي أن «عددًا كبير من المصابات اللواتي تم إسعافهن في المركز وقد تجاوزن 50 إصابة»، معلنًا تمام تجهيزاته الطبية وجاهزيته لاستقبال المصابات في حال تردّد المزيد من حالات الإصابة على المركز.

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