الولايات المتحدة تشيد بجهود القادة العسكريين الليبيين لبناء جيش موحد

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة «بجهود القادة العسكريين الليبيين لبناء جيش موحد قادر على حماية الشعب الليبي والدفاع عن سيادة البلاد»، وفق تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت السفارة الأميركية لدى ليبيا في تغريدتها أن «الملحقين العسكريين لسفارة الولايات المتحدة التقوا هذا الأسبوع بالقادة العسكريين الليبين في طرابلس للتأكيد على التزامنا المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي».

لقاء الوفد العسكري الأميركي مع الحداد

والتقى رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، يوم الثلاثاء، وفدًا من وزراة الدفاع الأميركية «بنتاغون» بمقر رئاسة الأركان العامة في العاصمة طرابلس.

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وقالت رئاسة الأركان العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وفد وزارة الدفاع الأميركية مثله «ملحق الدفاع الأميركي لدى ليبيا عقيد بحار مارك امبلوم»، مشيرة إلى أن الحداد رحب بالضيوف وأكد عمق العلاقات بين البلدين.

وأضافت رئاسة الأركان العامة أن لقاء الحداد مع وفد وزارة الدفاع الأميركية «تناول العلاقات بين الجيش الليبي والجيش الأميركي وإمكانية تطويرها»، لافتة إلى أن الحداد أثنى من جانبه على الدور الذي تقوم به قوات «أفريكوم».

لقاء الوفد العسكري الأميركي مع قيادات عسكرية في طرابلس

كما بحث الوفد الأميركي خلال اجتماع مع قيادات عسكرية في العاصمة طرابلس، البدء في تطوير وتدريب الجيش الليبي، وضم الاجتماع رئيس أركان القوات البرية، وآمر «اللواء 444» وآمر اللواء «51 مشاه»، وفق بيان صادر عن رئاسة أركان القوات البرية.

لقاء ملحقي الدفاع الأميركيين مع القيادات العسكرية في طرابلس. (السفارة الأميركية في ليبيا)

لقاء ملحقي الدفاع الأميركيين مع القيادات العسكرية في طرابلس. (السفارة الأميركية في ليبيا)

لقاء ملحقي الدفاع الأميركيين مع القيادات العسكرية في طرابلس. (السفارة الأميركية في ليبيا)