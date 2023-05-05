اتحاد طلاب جامعة طرابلس يطالب بالتحقيق في وفاة طالبة «أُجبرت» على الامتحان

القاهرة - بوابة الوسط

طالب اتحاد طلاب جامعة طرابلس رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإقالة وكيل الشؤون العلمية بكلية الصيدلية، وفتح تحقيق بخصوص «وفاة طالبة بالكلية أُجبرت على أداء أحد الامتحانات رغم وضعها الصحي» وعدم قبول العذر الطبي.

وانتقد اتحاد الطلاب في بيان، ما يحدث من «انتهاك للحقوق الإنسانية بكلية الصيدلة، والتطرف في اللوائح دون فهم نصوص اللائحة 501، وروح القانون وغياب العقل والحكمة ممن لهم مسؤولية سلطة التقدير وعدم قبول الأعذار الطبية»، مشيرا إلى شكاوى بشأن «سوء المعاملة والترهيب».

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وحمّل البيان وكيل الشؤون العلمية بكلية الصيدلة ولجنة الامتحانات على «التقصير» الذي أدى إلى وفاة الطالبة، وطالب بضرورة فتح تحقيق بالخصوص.