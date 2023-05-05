  • Alwasat News
Atwasat

اتحاد طلاب جامعة طرابلس يطالب بالتحقيق في وفاة طالبة «أُجبرت» على الامتحان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 12:25 مساء
اتحاد طلاب جامعة طرابلس يطالب بالتحقيق في وفاة طالبة «أُجبرت» على الامتحان
جامعة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

طالب اتحاد طلاب جامعة طرابلس رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإقالة وكيل الشؤون العلمية بكلية الصيدلية، وفتح تحقيق بخصوص «وفاة طالبة بالكلية أُجبرت على أداء أحد الامتحانات رغم وضعها الصحي» وعدم قبول العذر الطبي.

وانتقد اتحاد الطلاب في بيان، ما يحدث من «انتهاك للحقوق الإنسانية بكلية الصيدلة، والتطرف في اللوائح دون فهم نصوص اللائحة 501، وروح القانون وغياب العقل والحكمة ممن لهم مسؤولية سلطة التقدير وعدم قبول الأعذار الطبية»، مشيرا إلى شكاوى بشأن «سوء المعاملة والترهيب».

- الأولى في ليبيا.. جامعة طرابلس تحصل على شهادة «الآيزو»

وحمّل البيان وكيل الشؤون العلمية بكلية الصيدلة ولجنة الامتحانات على «التقصير» الذي أدى إلى وفاة الطالبة، وطالب بضرورة فتح تحقيق بالخصوص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي

كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا

شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي

البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي
البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي

البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي
نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه
نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه
شاهد في «هنا ليبيا»: موظفو صندوق الضمان يطالبون برواتبهم

شاهد في «هنا ليبيا»: موظفو صندوق الضمان يطالبون برواتبهم
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم

وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم
«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»

«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات

بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات
إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل

إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل
كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام

كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام
تفاصيل لقاءات حفتر في روما.. ملفات السودان والهجرة والانتخابات

تفاصيل لقاءات حفتر في روما.. ملفات السودان والهجرة والانتخابات
نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية

نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد

مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر

الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر
أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل

أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل
كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي

كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«إنفاذ القانون»: مداهمة أوكار بيع الأسلحة والذخائر والمخدرات في سبها
«إنفاذ القانون»: مداهمة أوكار بيع الأسلحة والذخائر والمخدرات في ...
«الكهرباء»: استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب
«الكهرباء»: استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب
باشاغا يناقش أوضاع الشركات المتعثرة
باشاغا يناقش أوضاع الشركات المتعثرة
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
ضبط 44 مطلوبا في قضايا جنائية بطرابلس
ضبط 44 مطلوبا في قضايا جنائية بطرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف...
المزيد
السفارة الأميركية: نقف مع الشعب الليبي في مقاومة التدخل الخارجي واستعادة السيادة الكاملة
السفارة الأميركية: نقف مع الشعب الليبي في مقاومة التدخل ......
«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب في قضية ترويج مخدرات
«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب في قضية ترويج مخدرات...
اتحاد طلاب جامعة طرابلس يطالب بالتحقيق في وفاة طالبة «أُجبرت» على الامتحان
اتحاد طلاب جامعة طرابلس يطالب بالتحقيق في وفاة طالبة ......
ضبط 44 مطلوبا في قضايا جنائية بطرابلس
ضبط 44 مطلوبا في قضايا جنائية بطرابلس...
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد