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باشاغا يناقش أوضاع الشركات المتعثرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 10:48 صباحا
باشاغا يناقش أوضاع الشركات المتعثرة
لقاء باشاغا من النائب إبراهيم زغيد في سرت، 4 مايو 2023. (حكومة باشاغا)
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بحث رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، الخميس، مع عضو مجلس النواب إبراهيم زغيد أوضاع الشركات المتعثرة، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية.

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت اللجان المشكلة لدراسة أوضاع الشركات المتعثرة، وتقديم مقترحات لمعالجتها وإحالتها إلى مجلس النواب لإيجاد حلول لإعادة تفعيل هذه الشركات وضمان حقوق العاملين بها، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

- عقيلة صالح يقدم 3 توصيات لمعالجة أوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة
- مجلس النواب يبحث أوضاع العاملين في 23 شركة متعثرة
- طارق الجروشي يدعو إلى تسوية أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة

وأشار البيان إلى تأكيد زغيد على رئاسة وأعضاء مجلس النواب للحكومة المكلفة، لافتا إلى أنها جاءت بناءً على توافق (ليبي – ليبي) بين مجلسي النواب والدولة.

عقيلة صالح يقدم توصيات لمعالجة أوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة
وفي ديسمبر الماضي، قدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى وزير العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة من المجلس عبدالله الشارف ثلاث توصيات لمعالجة أوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة وموظفيها.

وتضمنت هذه التوصيات دعوة الشركات المتعثرة الكبيرة ودعمها وتكليفها بأعمال لصالح الدولة الليبية وإعطائها أولوية بدلا من الشركات الخاصة حتى تتمكن في المستقبل القريب من سداد رواتب موظفيها وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، إضافة إلى توزيع العاملين بـ«الشركات غير القادرة على مؤسسات الدولة الليبية».

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