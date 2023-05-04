شاهد «اقتصاد بلس»: الصادرات التركية لليبيا تتجاوز 758 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، الضوء على تجاوز قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا 758 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أبريل من العام الحالي.

وقالت جمعية رجال الأعمال الأتراك والليبيين في بيان، الأربعاء، إن أرقام مجلس المصدرين الأتراك أظهرت تصدّر قطاع المواد الكيميائية ومنتجاتها حجم الصادرات بواقع 105.2 ملايين دولار، لافتة إلى أن قطاع المنسوجات والألبسة الجاهزة جاء تاليًا بـ 103.4 ملايين، ثم الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها بـ 102.7 مليون.

130 مشروع لإزالة مخلفات الحروب في ليبيا

وأشار البرنامج إلى تصريحات مدير المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام العميد أحمد الشيباني الذي قال إن هناك 130 مشروعًا لتنفيذ العمل بإدارة المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام من خلال شركاء محليين ودوليين.

وأضاف، خلال احتفالية أقامتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن «التأخير في تنفيذ الأعمال المتعلقة بالألغام يعني استمرار المعاناة الإنسانية، يعني أيضًا التأخير في وصول الأمن للخدمات العامة ويؤخر عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مضيفًا بأن 20 فريقًا من الوحدات المحلية والدولية كانت على الأرض تساعد الآخرين لتلافي مخاطر الألغام في أنحاء البلاد.

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