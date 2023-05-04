نورلاند يزور تشاد لبحث التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود والتنمية الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند إلى العاصمة التشادية أنجامينا لإجراء مشاورات مع المسؤولين التشاديين اليوم الخميس وغدا الجمعة، حول التعاون الإقليمي في مجالي أمن الحدود والتنمية الاقتصادية.

والتقى نورلاند فور وصوله العاصمة أنجامينا مع السفير الليبي لدى تشاد محمد المدني، بحضور السفير الأميركي في تشاد أليكس لاسكاريس.

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وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على «توتير» اليوم الخميس «سعدت بلقاء سفير ليبيا إلى تشاد الدكتور محمد المدني، وسفير أميركا إلى تشاد أليكس لاسكاريس في نجامينا لبحث التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود، والتنمية الاقتصادية»، معربًا عن تطلعه إلى إجراء «مشاورات اليوم وغدًا مع المسؤولين التشاديين».

وتأتي زيارة نورلاند إلى تشاد ضمن جهود الولايات المتحدة الرامية لحشد الدعم الإقليمي لتعزيز التعاون الأمني وعبر الحدود بين ليبيا ودولتي تشاد والنيجر، لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة ومنها الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود.