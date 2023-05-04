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صعود الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (4 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 07:02 مساء
صعود الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (4 مايو 2023)
عملات أجنبية (أرشيفية: الإنترنت)
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يواصل متوسط سعر صرف الدولار الصعود أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الخميس، مسجلاً 5.21 دينار، مقارنة بـ5.18 دينار في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

كما صعد سعر صرف اليورو إلى 5.72 دينار مقابل 5.65 دينار دينار أمس. الأمر نفسه بالنسبة للجنيه الإسترليني الذي ارتفع إلى 6.36 دينار مقارنة بـ6.30 دينار، حسب صفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

- هبوط الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

سعر الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار الليبي
واستقرت الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي، في حين ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 عند إلى 256 دينارًا مقارنة بـ252 دينارا أمس الأربعاء

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