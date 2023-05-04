صعود الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (4 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل متوسط سعر صرف الدولار الصعود أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الخميس، مسجلاً 5.21 دينار، مقارنة بـ5.18 دينار في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

كما صعد سعر صرف اليورو إلى 5.72 دينار مقابل 5.65 دينار دينار أمس. الأمر نفسه بالنسبة للجنيه الإسترليني الذي ارتفع إلى 6.36 دينار مقارنة بـ6.30 دينار، حسب صفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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