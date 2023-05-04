بدعم فرنسي.. افتتاح مركز لتعزيز ثقافة نزع السلاح وإدماج المقاتلين بسوق العمل في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، ومستشار رئيس الحكومة لشؤون الشباب الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، في افتتاح مركز لتعزيز ثقافة نزع السلاح وإدماج المقاتلين في سوق العمل، والذي جرى تأسيسه بدعم فرنسي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المركز الجديد أطلق عليه اسم «مركز المتألق» وستكون مهمته «تأهيل وتدريب الشباب فنياً ومهنياً في عدة مجالات»، بالإضافة إلى أنه «يهدف لتعزيز ثقافة نزع السلاح وإدماج المقاتلين في سوق العمل».

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وأوضحت الحكومة أن هذا المركز جرى تأسيسه في العاصمة طرابلس «تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة العمل والتأهيل والاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع السفارة الفرنسية في ليبيا».

وسبق أن دعمت فرنسا والاتحاد الأوروبي تأسيس العديد من المراكز المعنية بتأهيل الشباب الليبي لسوق العمل ومواكبت التطورات الاقتصادية، في مناطق مثل جنزور غرب طرابلس ومدينة سبها في الجنوب.

حفل افتتاح مركز «المتألق» لتأهيل وتدريب الشباب، في طرابلس. (حكومة الوحدة الوطنية)

حفل افتتاح مركز «المتألق» لتأهيل وتدريب الشباب، في طرابلس. (حكومة الوحدة الوطنية)

حفل افتتاح مركز «المتألق» لتأهيل وتدريب الشباب، في طرابلس. (حكومة الوحدة الوطنية)

حفل افتتاح مركز «المتألق» لتأهيل وتدريب الشباب، في طرابلس. (حكومة الوحدة الوطنية)