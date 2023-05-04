تحذير من رياح نشطة على الساحل من أجدابيا إلى بنغازي...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، مساء الخميس، على الساحل الممتد من أجدابيا إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية، وتكون متغيرة الاتجاه، غدا، على ساحل زوارة وطرابلس، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 20 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على ساحل زوارة؛ وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا خاصة على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد يتخللها خلايا رعدية أحيانا.
- الرياح شمالية غربية، وتكون غربية على ساحل شحات، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 20 درجة.
- الرؤية جيدة.
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