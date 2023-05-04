حالة الطقس في ليبيا (الخميس 4 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم تغير الطقس على أغلب مناطق ليبيا، فيما تتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي ابتداء من مساء اليوم الخميس، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا.

راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة، وتسجل زيادة تدريجية ابتداء من يوم السبت.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، غدا خاصة على الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و23.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و36 درجة، وتسجل انخفاضا طفيفا، غدا، على أغلب المناطق.