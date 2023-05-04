«تطوير الجيش» محور مباحثات وفد أميركي في طرابلس وآخر فرنسي بالرجمة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وفد أميركي خلال اجتماع مع قيادات عسكرية في العاصمة طرابلس، البدء في تطوير وتدريب الجيش الليبي، وللغرض نفسه التقى رئيس أركان قوات القيادة العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري في مكتبه بالرجمة الملحق العسكري الفرنسي.

وضم اجتماع طرابلس رئيس أركان القوات البرية، وآمر «اللواء 444» وآمر اللواء «51 مشاه»، وعقد في مقر رئاسة الأركان التابعة لقوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفق بيان صادر عن رئاسة أركان القوات البرية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد مشاركة وفد من وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» يمثله ملحق الدفاع الأميركي لدى ليبيا، العقيد بحار مارك امبلوم.

لقاء الناظوري مع الملحق العسكري الفرنسي

وفي الرجمة، التقى رئيس أركان قوات القيادة العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، الملحق العسكري بسفارة فرنسا لدى ليبيا والوفد المرافق.

- الحداد يلتقي وفدا من وزارة الدفاع الأميركية في طرابلس

- الحداد: سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة

- بعد لقائه قائد «أفريكوم».. نورلاند يؤكد أهمية تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية في ليبيا

- أميركا تشيد بالتزام الحداد والناظوري وتؤيد إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى لتوحيد الجيش الليبي

وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة في بيان، إن الاجتماع ناقش عديد المواضيع المتعلقة بتطوير المؤسسة العسكرية من خلال محاور عدة أهمها التدريب.

وحضر الاجتماع رئيس أركان القوات الجوية، الفريق محمد المنفور، ورئيس أركان القوات البحرية، اللواء شعيب الصابر، ومدير مكتب رئيس الأركان، العميد مراد الصابر.

الحداد يلتقي وفدا من وزارة الدفاع الأميركية

والثلاثاء، التقى رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق محمد الحداد، وفدًا من وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» بمقر رئاسة الأركان العامة في العاصمة طرابلس.

وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان، إن لقاء الحداد مع وفد وزارة الدفاع الأميركية «تناول العلاقات بين الجيش الليبي والجيش الأميركي وإمكانية تطويرها»، لافتة إلى أن الحداد أثنى من جانبه على الدور الذي تقوم به قوات «أفريكوم».

وتأتي لقاءات وفد وزارة الدفاع الأميركية وزيارته إلى العاصمة طرابلس، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ضغوطها من أجل تشكيل قوة مشتركة بين القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة، عبر اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

لقاء الناظوري في الرجمة مع الملحق العسكري الفرنسي، 3 مايو 2023. (القيادة العامة)