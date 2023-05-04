تونس تستعجل تفعيل اتفاق «خلاص الديون» وتتفق على اجتماع اللجان الفنية مع ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أبدت تونس وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رغبتهما في استرجاع نسق الحركية الاقتصادية بين البلدين، حيث دعا الطرفان اللجان القطاعية والفنية المشتركة إلى الاجتماع في أقرب الآجال، تمهيدًا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين.

وعقد وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار جلسة عمل موسّعة مع نظيرته بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، حضرها من الجانب التونسي نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، ومن الجانب الليبي محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات، إضافة إلى أعضاء وفدي البلدين وفق الخارجية التونسية.

وخلال الاجتماع نوّه الجانبان بالإجراءات التي جرى اتخاذها تنفيذًا لنتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى تونس يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2022 ومحادثاته مع رئيسة الحكومة، لا سيما فيما يتعلّق بتسهيل انسيابية السلع التجارية وحركة المسافرين في الاتجاهين، من خلال فتح ممرات جديدة في معبر رأس جدير الحدودي، وفتح خط بحري جديد بين ميناء جرجيس وميناء طرابلس وتسيير رحلات جوية تربط المطارات التونسية بالمطارات الليبية.

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آفاق التعاون التونسي- الليبي

كما تناولت الجلسة آفاق التعاون التونسي- الليبي في مجال تحقيق أمن الطاقة في البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وذلك من خلال تبادل وفود أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين. كما جرى التأكيد كذلك على ضرورة تشجيع مساهمة الشركات التونسية في مشاريع تطوير البنية التحتية في ليبيا، وذلك من خلال بعث شراكات بين مؤسسات تونسية وليبية.

وجدّد الجانبان ترحيبهما بالتوصل إلى التوقيع على محضر اتفاق مشترك حول آلية خلاص الديون المستحقة للمؤسسات التونسية في القطاعين العام والخاص، واتفقا على التسريع في تنفيذ بنوده.

كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز آليات التعاون الثنائي، وذلك من خلال دعوة اللجان القطاعية والفنية المشتركة إلى الاجتماع في أقرب الآجال، تمهيدًا لعقد اللجنة التحضيرية الوزارية بما يهيّئ الأرضية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين.

تونس تشجع الجهود الرامية إلى إنجاح المسار السياسي في ليبيا

وفي الشق السياسي، أكّد الوزير عمار وقوف تونس إلى جانب ليبيا ومساندتها كافة الجهود الرامية إلى إنجاح المسار السياسي في هذا البلد، بقيادة وملكية ليبية وبرعاية منظمة الأمم المتحدة.

من جانبها، نوّهت نجلاء المنقوش بالموقف التونسي الداعم لليبيا ومساندتها لها في جميع المحافل الإقليمية والدولية ومساهمتها الفعّالة في إنجاح المسار السياسي الليبي.

كما تناولت الجلسة التطوّرات الإقليمية والدولية الراهنة، وجرى التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين تونس وليبيا، من أجل بلورة مقاربات مشتركة لمجابهة تداعياتها على البلدين في كنف التضامن والتآزر.

تنويع الاتفاقيات الثنائية

وظهر الأربعاء قبل توجه المنقوش إلى الجزائر، استقبلها الرئيس التونسي قيس سعيد مع الشهوبي، ودعا إلى تعزيز التنسيق بين بلاده وليبيا وتنويع الاتفاقيات الثنائية بينهما، لا سيما في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن.

وأكد سعيد على «ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التكامل عبر تذليل كل الصعوبات وتجاوز بعض الإشكاليات المفتعلة التي تهدف إلى التشويش على علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وليبيا».

وأفاد بـ«أهمية رفع التحديات الراهنة وتعزيز نسق الاجتماعات على كل المستويات وتطبيق الاتفاقيات الثنائية وتنويعها، وذلك انطلاقًا من الإرادة الثابتة والنوايا الصادقة للبلدين وإيمانهما الراسخ بالمستقبل المشترك وبوحدة المصير».

وجدد التأكيد على «موقف تونس الثابت الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا وفق مقاربة تقوم على وحدة البلد، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية»، بحسب المصدر نفسه.

وفي 16 نوفمبر الماضي، وقعت ليبيا وتونس، اتفاقيات تعاون اقتصادي بينها إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة على الحدود بين البلدين.