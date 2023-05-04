  • Alwasat News
Atwasat

تونس تستعجل تفعيل اتفاق «خلاص الديون» وتتفق على اجتماع اللجان الفنية مع ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 04 مايو 2023, 12:04 صباحا
تونس تستعجل تفعيل اتفاق «خلاص الديون» وتتفق على اجتماع اللجان الفنية مع ليبيا
لقاء المنقوش والشهوبي مع الرئيس قيس سعيد، الأربعاء، 3 مايو 2023. (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

أبدت تونس وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رغبتهما في استرجاع نسق الحركية الاقتصادية بين البلدين، حيث دعا الطرفان اللجان القطاعية والفنية المشتركة إلى الاجتماع في أقرب الآجال، تمهيدًا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين.

وعقد وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار جلسة عمل موسّعة مع نظيرته بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، حضرها من الجانب التونسي نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، ومن الجانب الليبي محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات، إضافة إلى أعضاء وفدي البلدين وفق الخارجية التونسية.

وخلال الاجتماع نوّه الجانبان بالإجراءات التي جرى اتخاذها تنفيذًا لنتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى تونس يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2022 ومحادثاته مع رئيسة الحكومة، لا سيما فيما يتعلّق بتسهيل انسيابية السلع التجارية وحركة المسافرين في الاتجاهين، من خلال فتح ممرات جديدة في معبر رأس جدير الحدودي، وفتح خط بحري جديد بين ميناء جرجيس وميناء طرابلس وتسيير رحلات جوية تربط المطارات التونسية بالمطارات الليبية.

- المنقوش توضح أهداف زيارة وفد حكومة الوحدة الوطنية إلى تونس

آفاق التعاون التونسي- الليبي
كما تناولت الجلسة آفاق التعاون التونسي- الليبي في مجال تحقيق أمن الطاقة في البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وذلك من خلال تبادل وفود أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين. كما جرى التأكيد كذلك على ضرورة تشجيع مساهمة الشركات التونسية في مشاريع تطوير البنية التحتية في ليبيا، وذلك من خلال بعث شراكات بين مؤسسات تونسية وليبية.

وجدّد الجانبان ترحيبهما بالتوصل إلى التوقيع على محضر اتفاق مشترك حول آلية خلاص الديون المستحقة للمؤسسات التونسية في القطاعين العام والخاص، واتفقا على التسريع في تنفيذ بنوده.

كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز آليات التعاون الثنائي، وذلك من خلال دعوة اللجان القطاعية والفنية المشتركة إلى الاجتماع في أقرب الآجال، تمهيدًا لعقد اللجنة التحضيرية الوزارية بما يهيّئ الأرضية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين.

تونس تشجع الجهود الرامية إلى إنجاح المسار السياسي في ليبيا
وفي الشق السياسي، أكّد الوزير عمار وقوف تونس إلى جانب ليبيا ومساندتها كافة الجهود الرامية إلى إنجاح المسار السياسي في هذا البلد، بقيادة وملكية ليبية وبرعاية منظمة الأمم المتحدة.

من جانبها، نوّهت نجلاء المنقوش بالموقف التونسي الداعم لليبيا ومساندتها لها في جميع المحافل الإقليمية والدولية ومساهمتها الفعّالة في إنجاح المسار السياسي الليبي.

كما تناولت الجلسة التطوّرات الإقليمية والدولية الراهنة، وجرى التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين تونس وليبيا، من أجل بلورة مقاربات مشتركة لمجابهة تداعياتها على البلدين في كنف التضامن والتآزر.

تنويع الاتفاقيات الثنائية
وظهر الأربعاء قبل توجه المنقوش إلى الجزائر، استقبلها الرئيس التونسي قيس سعيد مع الشهوبي، ودعا إلى تعزيز التنسيق بين بلاده وليبيا وتنويع الاتفاقيات الثنائية بينهما، لا سيما في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن.

وأكد سعيد على «ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التكامل عبر تذليل كل الصعوبات وتجاوز بعض الإشكاليات المفتعلة التي تهدف إلى التشويش على علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وليبيا».

وأفاد بـ«أهمية رفع التحديات الراهنة وتعزيز نسق الاجتماعات على كل المستويات وتطبيق الاتفاقيات الثنائية وتنويعها، وذلك انطلاقًا من الإرادة الثابتة والنوايا الصادقة للبلدين وإيمانهما الراسخ بالمستقبل المشترك وبوحدة المصير».

وجدد التأكيد على «موقف تونس الثابت الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا وفق مقاربة تقوم على وحدة البلد، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية»، بحسب المصدر نفسه.

وفي 16 نوفمبر الماضي، وقعت ليبيا وتونس، اتفاقيات تعاون اقتصادي بينها إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة على الحدود بين البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل

مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة
مدفيديف يحرض على «تصفية» زيلينسكي بعد الهجوم المفترض على الكرملين

مدفيديف يحرض على «تصفية» زيلينسكي بعد الهجوم المفترض على الكرملين
كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي

كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي
«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها

«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها
كريستيانو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي

كريستيانو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي
قدمته «غوغل» و«آبل».. اقتراح جديد يكافح التتبع غير القانوني عبر «إيرتاغ»

قدمته «غوغل» و«آبل».. اقتراح جديد يكافح التتبع غير القانوني عبر «إيرتاغ»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: أخيرا انتهت بطولة الكأس 2021-2022

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: أخيرا انتهت بطولة الكأس 2021-2022
كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة
«وصمة عار».. الأمم المتحدة: 258 مليون نسمة احتاجوا مساعدة غذائية عاجلة العام الماضي

«وصمة عار».. الأمم المتحدة: 258 مليون نسمة احتاجوا مساعدة غذائية عاجلة العام ...
غوارديولا يتصدى لمقارنة هالاند مع ميسي.. قائلاً: الأسطورة الأرجنتينية لا تقارن

غوارديولا يتصدى لمقارنة هالاند مع ميسي.. قائلاً: الأسطورة الأرجنتينية لا تقارن
جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»

جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»
«باليه على الرصاص» و«حجارة على شكل خبز».. كيف رصد الفنانون التشكيليون أهوال حرب أوكرانيا؟

«باليه على الرصاص» و«حجارة على شكل خبز».. كيف رصد الفنانون التشكيليون أهوال حرب ...
بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب

بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب
الأهلي طرابلس يهزم الأخضر بثلاثية ويتوج بكأس ليبيا للمرة السابعة

الأهلي طرابلس يهزم الأخضر بثلاثية ويتوج بكأس ليبيا للمرة السابعة
مفوضية الانتخابات توجه رسالة في الذكرى الخامسة لتفجير مقرها (فيديو)

مفوضية الانتخابات توجه رسالة في الذكرى الخامسة لتفجير مقرها (فيديو)
حدث غير مسبوق.. الكونغرس الأميركي يحقق في أخلاقيات المحكمة العليا

حدث غير مسبوق.. الكونغرس الأميركي يحقق في أخلاقيات المحكمة العليا
كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة

كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «هذا المساء»: لماذا تُسأل المرأة الليبية عن المُرافق في السفر؟
شاهد في «هذا المساء»: لماذا تُسأل المرأة الليبية عن المُرافق في ...
مؤسسة الاستثمار تعرض خطتها لتنفيذ عدد من المشروعات داخل ليبيا
مؤسسة الاستثمار تعرض خطتها لتنفيذ عدد من المشروعات داخل ليبيا
المنقوش تصل إلى الجزائر وتجري محادثات ثنائية مع عطاف قبل جلسة عمل موسعة بين البلدين
المنقوش تصل إلى الجزائر وتجري محادثات ثنائية مع عطاف قبل جلسة عمل...
دفن 9 جثث لمهاجرين عثر عليها في أودية بني وليد
دفن 9 جثث لمهاجرين عثر عليها في أودية بني وليد
شاهد في «هنا ليبيا»: أزمة غاز الطهي بدرنة.. واحتجاج أصحاب العقود المتعثرة
شاهد في «هنا ليبيا»: أزمة غاز الطهي بدرنة.. واحتجاج أصحاب العقود ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف...
المزيد
تونس تستعجل تفعيل اتفاق «خلاص الديون» وتتفق على اجتماع اللجان الفنية مع ليبيا
تونس تستعجل تفعيل اتفاق «خلاص الديون» وتتفق على اجتماع ......
الدبيبة يتابع مع العباني استكمال طباعة مصحف الأوقاف الليبية
الدبيبة يتابع مع العباني استكمال طباعة مصحف الأوقاف الليبية...
شاهد في «وسط الخبر»: بعد 157 عامًا.. هل صحفيو ليبيا بخير؟
شاهد في «وسط الخبر»: بعد 157 عامًا.. هل صحفيو ليبيا بخير؟...
شاهد في «هنا ليبيا»: أزمة غاز الطهي بدرنة.. واحتجاج أصحاب العقود المتعثرة
شاهد في «هنا ليبيا»: أزمة غاز الطهي بدرنة.. واحتجاج أصحاب ......
دفن 9 جثث لمهاجرين عثر عليها في أودية بني وليد
دفن 9 جثث لمهاجرين عثر عليها في أودية بني وليد...
المزيد