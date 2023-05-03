الليلة في «هذا المساء»: لماذا تُسأل المرأة الليبية عن المُرافق في السفر؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على الجدل المثار حول منع المرأة الليبية من السفر بدون مرافق، وهو ما اعتبر مخالفًا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي نص على حق الفرد في التنقل داخل إقليم دولته أو حقه في مغادرة دولته.

وفي فبراير 2017، أصدر رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق الناظوري القرار رقم (6) لسنة 2017 بشأن منع سفر المرأة الليبية دون سن الستين إلى خارج البلاد دون محرم، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في المجتمع، وطالبت منظمات حقوقية بسحب القرار.

- منبر المرأة الليبية ومركز مدافع يطالبان بسحب قرار منع المرأة من السفر دون محرم

وتشير تقارير إلى أن دار الإفتاء أصدرت أكثر من 35 فتوى في الفترة من 2013 وحتى 2015 تقيِّد حقوق المرأة، وتتضمن بعضها منع المرأة من السفر دون مرافق رجل.

وحول هذا الملف، يفتح البرنامج نقاشًا مع الحقوقيات زهرة لنقي وعبير أمنينة وفتحية الجديدي، بالإضافة إلى الحقوقي وصلاح غنقاب.

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