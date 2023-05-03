أصوات وهيئة الصحافة يحتفلان باليوم العالمي لحرية الصحافة

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت شبكة أصوات للإعلام بالشاركة مع الهيئة العامة للصحافة جلسة حوارية بعنوان «حرية النفاذ إلى المعلومة أساس حرية الصحافة» وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف الثالث من مايو من كل عام.

وشارك في الجلسة التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء بمقر الهيئة العامة لحرية الصحافة في العاصمة طرابلس، عدد من الصحفيين والكتاب والمسؤولين والمهتمين.

وناقش الحضور الصعوبات التي تواجه قطاع الصحافة والصحفيين في ليبيا وآليات تحسين وضعهم وضمان توفير بيئة عمل مناسبة.

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وعُرض خلال الجلسة فيديو لمجموعة من الإعلامين من مختلف الوسائل الإعلامية قدموا من خلاله مجموعة مطالب أبرزها إنشاء نقابة، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام، وتوفير بيئة عمل آمنة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين.

وفي الختام شدد الحاضرون على ضرورة وجود قانون خاص يضمن حرية النفاذ إلى المعلومات حتى يتمكن الصحفي من أداء عمله بشكل مهني.

الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة أصوات للإعلام بالشاركة مع الهيئة العامة للصحافة، الأربعاء 3 مايو 2023. (الإنترنت)