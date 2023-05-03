النقاش حول اللامركزية مهم.. معهد أميركي ينصح بـ«الدواء الشافي» لمعالجة دوافع الصراع الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر معهد الولايات المتحدة للسلام، الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا خطوة حاسمة في شق طريقها نحو السلام، غير أنها «ليست الدواء الشافي لمعالجة الدوافع العميقة لهذا الصراع» داعيًا إلى أولوية «بناء الثقة بين الليبيين».

وعاد المعهد الأميركي إلى آخر اجتماعات مجلس الأمن الدولي التي ناقشت الخطة الجديدة لإنهاء المأزق السياسي في البلاد من خلال الانتخابات. في حين أن استطلاعات الرأي ذات المصداقية ستكون خطوة حاسمة في شق طريق نحو السلام، إلا أنها ليست الدواء الشافي لمعالجة الدوافع العميقة الجذور لهذا الصراع والمنافسات الشديدة والمريرة بين مختلف الفصائل التي ظهرت منذ العام 2011.

التيارات الخفية ما وراء العملية الانتخابية

ومع إعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، أخيرًا مبادرة جديدة لإجراء الانتخابات فإنه يتعين «مراعاة التيارات الخفية - ما وراء العمليات الانتخابية - التي يجب التعامل معها، وأدوار المؤسسات الوطنية في التخفيف من الاستقطاب الشديد في ليبيا» إلى جانب التركيز على إمكانية تقديم المجتمع الدولي للمساعدة المطلوبة.

ولفت المعهد الأميركي إلى تسبب الصراع في ليبيا مع وجود حكومتين في الشرق والغرب واللاعبين المختلفين الذين يتنافسون على السلطة ومجموعة من الجهات الفاعلة الأجنبية في تغيير خطوط الصدع ونقاط الاشتعال للعنف، حيث تتصارع حكومة الوحدة المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس ومجلس النواب في طبرق على السلطة في دولة ذات حكم منقسم وتكافح من أجل تنفيذ الوظائف الأساسية للدولة.

أسباب تفاقم التوترات الوطنية في ليبيا

ويرجع المصدر تفاقم هذه التوترات الوطنية إلى النزاعات الإقليمية والمحلية بين مختلف القبائل والجماعات المسلحة والتهميش المناطقي، لا سيما في منطقة فزان الجنوبية في البلاد التي تعزز المظالم والاستياء، مؤكدًا أن «هذا التفاعل المعقد يولد دائرة ذاتية من الصراع والعنف». وما يزيد الأمر سوءًا هو دور القوى الأجنبية العديدة التي تتدخل في ليبيا لخدمة مصالحها الخاصة.

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وتؤدي هذه القوى الأجنبية المدفوعة بدوافع استراتيجية واقتصادية وجيوسياسية إلى تفاقم الوضع من خلال إمداد الحلفاء الليبيين بالأسلحة والمساعدات المالية وحتى المرتزقة. ونتيجة لذلك أصبح السعي لتحقيق السلام والاستقرار بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى مما ترك الشعب الليبي يتحمل وطأة الصراع الذي يبدو أنه لا نهاية له في الأفق حسب التقرير الأميركي.

قضايا ليبية لا يمكن للانتخابات التغلب عليها

ويعتقد معد التقرير للمعهد الأميركي للسلام مهدي بشير أن هذه القضايا لا يمكن للانتخابات التغلب عليها بمفردها بغض النظر عن مدى مصداقيتها وشفافيتها. ناصحًا الفصائل المتناحرة في ليبيا أن تجتمع وتتفق على تسوية سياسية تعالج الأسباب الجذرية للصراع. كما أوصى بأن توفر هذه التسوية إطارًا لتقسيم السلطة والموارد وخطة لتحقيق اللامركزية في السلطة، كما أن تعزيز المصالحة لمعالجة المظالم والظلم أمر حتمي، معتبرًا هذه العمليات ستستغرق وقتًا وجهودًا متضافرة وإرادة سياسية. وبهدف الشروع في وضع ليبيا على طريق مستقبل سلمي ومستقر، من الضروري بناء الثقة بين الليبيين وتعزيز شرعية المؤسسات الوطنية.

واستحضر في هذا السياق، المعهد الأميركي إشراف المجلس الرئاسي على جهود المصالحة الوطنية منذ تأسيسه، ففي فبراير 2023 عقد المجلس الرئاسي منتدى وطنيًا مع أكثر من 80 ممثلًا من مختلف الأطراف الليبية. وقد حددوا خمس قضايا يجب معالجتها لتحقيق المصالحة الوطنية وهي الهوية والأمن والعدالة الانتقالية واللامركزية والحكم المحلي. وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إن هذا الجهد يمكن أن يعزز خطة الانتخابات الأخيرة للأمم المتحدة، وأعرب الممثل الخاص للأمم المتحدة باتيلي عن دعمه للمساعي التي تقودها ليبيا.

تعقيدات تقنية لعملية اللامركزية في ليبيا

وإلى جانب جهود إعادة توحيد المؤسسات المنقسمة مثل الخطوط الجوية الليبية، رأى المعهد أن إعادة التوحيد تتوقف على الإصلاح والمناقشة الجوهرية حول اللامركزية، إذ تعتبر المناقشات التي تركز على اللامركزية بالغة الأهمية لعملية المصالحة الوطنية، وتتيح أهميتها لجهود إعادة التوحيد نافذة على كيفية إصلاح نظام الحكم في ليبيا لمواءمة المؤسسات مع المعايير الدولية وتكييف ولاياتها لتلبية التوقعات المحلية.

لكن يشير التقرير إلى وجود تعقيدات تقنية لعملية اللامركزية في الحوكمة، ما يحتم إعادتها إلى مؤسسات ذات طابع وطني متفهمة لها والآليات اللازمة لتحقيقها، فالأخيرة ستساعد في إنشاء وصقل رؤية وطنية بهدف تقديمها للشعب الليبي للتقييم والإضافة والحذف والتعديل.

دعم مبادرات المجلس الرئاسي والجهات المحلية الفاعلة

ويلفت المعهد إلى ضرورة دعم مبادرات المجلس الرئاسي والجهات الأخرى المحلية الفاعلة الهادفة للوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة من خلال لعب المجتمع الدولي دورًا محوريًا للتغلب على الاستقطاب حيث يجب حشد الخبرات وتقديم المساعدة الفنية، دون المساس بالعمليات التي يملكها الليبيون. كما وجب أن يهدف هذا الدعم إلى تقوية المؤسسات الوطنية وتعزيز الحوار والتعاون بين الفصائل المتناحرة ودفع المبادرات التي تعالج الأسباب الجذرية للنزاع.

كما يختتم المعهد أن إنهاء المأزق السياسي في ليبيا يتطلب استراتيجية شاملة تشكل الانتخابات عنصرًا واحدًا منها؛ إذ إن معالجة دوافع الصراع الأساسية وتعزيز جهود المجلس الرئاسي للتغلب على الاستقطاب هي خطوات حاسمة نحو تحقيق استقرار دائم. وعلى الرغم من ذلك سيتعين على الليبيين أنفسهم شق طريق نحو السلام.